La Cometa Lemmon illumina il cielo: uno spettacolo celeste che si ripeterà tra 1350 anni

26 Ottobre 2025 – Un raro e affascinante frammento di ghiaccio e polvere, la cometa C/2025 A6 Lemmon, sta regalando in queste sere di fine ottobre uno spettacolo mozzafiato per gli appassionati di astronomia e non solo.

Con la sua chioma brillante e una lunga coda che si estende tra le costellazioni, la Lemmon è un vero e proprio “viaggiatore del tempo” proveniente dalle profondità del Sistema Solare, destinato a transitare vicino al nostro pianeta solo per pochi giorni, prima di scomparire dai nostri cieli per circa 1350 anni.

In questo periodo, la cometa sta raggiungendo il suo picco di luminosità (intorno alla magnitudine 4), rendendosi potenzialmente osservabile anche a occhio nudo o con l’ausilio di un semplice binocolo, specialmente in zone lontane dall’inquinamento luminoso.

Il fotografo Filippo Galati è riuscito a immortalare il passaggio della cometa con uno scatto di alta qualità, sottolineando l’emozione unica che si prova di fronte a questi fenomeni celesti: “Osservare e fotografare le comete è sempre un’emozione unica, parliamo di veri e propri viaggiatori del tempo che ci ricordano quanto effimera sia la nostra presenza in questo universo”.

Dettagli Tecnici della Fotografia:

• Attrezzatura: Sony ILCE-7M3 + Sigma 100-400 [100mm]

• Esposizione: 30 secondi x 60 scatti

• Impostazioni: f/5, ISO 1600

L’opportunità di osservare la Lemmon è limitata: si consiglia di cercarla in direzione ovest subito dopo il tramonto del Sole. Non perdete l’occasione di ammirare

