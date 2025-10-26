Eccellenza B. Il Modica Calcio passa a Niscemi. Risolve Valenca

NISCEMI 1

MODICA 2

Niscemi: Di Franco, Petrucci, Calvano (58′ Ferrara), Mauro, Martinez, Rossi, Diaw, Trovato, Aramburu (54′ Amaya), Bojang, Hardes (60’ Parisi). Panchina: Dibba, Messina, Pausata, Tomaino, Ferrera, Migliorisi, Amaya, D’Agosto, Parisi. Allenatore: Fabio Comandatore.

Modica Calcio: Romano, Valenca, Sessa (46′ Incatasciato), Asero (75′ Misseri), Savasta (83′ Torres), Nicolò Brugaletta (66’ st Mallia), Mollica, Sangarè, Intzidis, Cappello, Bonanno. Panchina: Calabrese, Incatascaito, Belluso, Mallia, Misseri, Torregrossa, Simone Brugaletta, Torres, Salvatore. Allenatore: Filippo Raciti

Marcatori: 32’ Bonanno (M), 46′ Tomaini (N), 60′ Valenca (M)

Ammoniti: Mollica, Cappello, Valenca, Torres, Bonanno (M)

Espulsi: Mollica (M), Bojang (N)

Niscemi, 26 Ottobre 2025 – Un Modica cinico e determinato espugna il campo del Niscemi in una partita ricca di emozioni e colpi di scena. Il capitano rossoblù, Valenca (foto), ha siglato nella ripresa il gol decisivo che ha fissato il risultato sul 2-1 per gli ospiti.

La gara si è accesa fin dai primi minuti, con il Modica che ha chiuso il primo tempo in vantaggio e, clamorosamente, in superiorità numerica. Il vantaggio modicano è arrivato grazie alla rete di Bonanno, che ha superato l’estremo difensore calatino. Poco dopo, un episodio controverso ha lasciato i padroni di casa in dieci uomini. La prima frazione si è così conclusa con il Modica avanti di un gol e di un uomo.

La ripresa si è aperta con un vero e proprio ribaltone: un fallo in area di rigore commesso dal difensore modicano Mollica ha portato al tiro dal dischetto per il Niscemi e, per doppia ammonizione, all’espulsione dello stesso giocatore modicano. Dal dischetto, Tomaino non ha sbagliato, riportando il risultato in parità e ristabilendo la parità numerica in campo (10 contro 10).

Nonostante l’inerzia sembrasse a favore dei padroni di casa per il morale ritrovato, è stato il Modica a trovare la zampata vincente: ancora un’iniziativa degna di nota che ha portato il capitano Valenca a battere il portiere del Niscemi, firmando il definitivo 2-1.

Gli sforzi finali dei calatini per riequilibrare l’incontro si sono rivelati vani. I tre punti volano così a Modica, mentre il Niscemi deve leccarsi le ferite per una sconfitta maturata dopo aver lottato con grande carattere.

Primo tempo inizia subito con un’imbucata per Cappello che parte tutto solo ma si trova davanti il muro dell’ex Rossi. Protagonista qualche minuto più tardi è lo stesso Valenca che prova a mettere un pallone in mezzo diretto in porta, la difesa gialloverde la mette fuori sulla linea e salva il risultato. Gara che si accende con il passare dei minuti quando Bojang colpisce al volto Bonanno e si becca il rosso. Al 32’ arriva il vantaggio ospite con un cross in mezzo che trova lo stop e la girata di Bonanno pronto a portare avanti i suoi. Al 37’ grande occasione anche per Asero che stoppa bene, salta l’uomo e tira in porta, il pallone sfiora il palo e si spegne fuori. Sul finale di primo tempo c’è ancora tempo per un tiro di Savasta che manda di poco fuori.

Nella ripresa subito ripartenza del Niscemi che si porta in area con Tomaino, attaccante messo giù da Mollica, seconda ammonizione per il difensore che viene espulso. Dal dischetto lo stesso Tomaino porta di nuovo tutto in parità. Modica che potrebbe subire il contraccolpo ma che continua a cercare gol e lo trova al 15’ con un gran tiro di Valenca che colpisce a botta sicura e mette il pallone in rete con una precisione chirurgica. Sono i rossoblù a cercare ancora la rete del 3-1 nei minuti successivi e quasi ci riescono con un paio di contropiede che vede Misseri protagonista. Sul finale Niscemi che prova a metterla dentro con una lunga serie di angoli che vedono anche il portiere di casa in area avversaria, fin quando Romano non blocca in uscita e decreta il finale.

RISULTATI 7^ Giornata

Giarre – Atletico Catania Viagrande 0 – 5

Messana – Leonzio 1 – 0

Melilli – Gioiosa 1 – 2

Rosmarino – Palazzolo 2 – 0

Vittoria – Leonfortese 1 – 0

Avola – Mazzarrone 2 – 1

Niscemi – Modica 1 – 2

Nebros – Acquadolcese 1 – 1

CLASSIFICA

Avola 19

Messana e Modica 16

Vittoria 15

Atletico Catania Viagrande 14

Leonzio 13

Gioiosa e Rosmarino 12

Mazzarrone 10

Niscemi 8

Nebros e Giarre 5

Leonfortese ed Acquadolcese 4

Palazzolo e Melilli 3

