Federico Salvatore è il nuovo centrocampista del Modica Calcio

MODICA, 25 Ottobre 2025 – Il Modica Calcio annuncia un importante rinforzo per il suo centrocampo: è ufficiale l’ingaggio di Federico Salvatore.

Il talentuoso centrocampista, originario di Palermo, è pronto a vestire la maglia rossoblù e a mettersi immediatamente a disposizione dello staff tecnico.

Federico Salvatore è considerato una valida risorsa nello scacchiere tattico di mister Raciti e la società ripone grande fiducia nelle sue capacità di aggiungere qualità, dinamismo e profondità al reparto mediano in vista degli impegni stagionali.

L’arrivo di Salvatore conferma la volontà del Modica Calcio di rafforzare la rosa con elementi di valore in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del club.

Salva