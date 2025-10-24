  • 24 Ottobre 2025 -
Modica | Pozzallo | Sport

Atletica. La pozzallese Di Giorgio (Running Modica) vincitrice del Grand Prix Ibleo di Corsa 2025

Pozzallo, 24 Ottobre 2025 – Con una stagione di altissimo livello tecnico e agonistico, Vincenza Di Giorgio, atleta della Running Modica, si è aggiudicata l’edizione 2025 del Grand Prix Ibleo di Corsa, circuito provinciale organizzato sotto l’egida della FIDAL Ragusa.

L’atleta pozzallese ha dominato la classifica femminile, conquistando sette vittorie sulle dieci prove in programma. Grazie agli scarti previsti dal regolamento, Di Giorgio ha concluso il circuito a punteggio pieno, distanziando la seconda classificata di 21 punti.

La costanza di rendimento e la capacità di mantenere un elevato livello di prestazione in tutte le gare del calendario hanno consentito alla portacolori della Running Modica di ottenere un successo pienamente meritato, frutto di impegno, determinazione e continuità.

Il risultato di Vincenza Di Giorgio rappresenta motivo di orgoglio per l’intero sodalizio modicano, che si conferma tra le realtà più attive e competitive nel panorama podistico ibleo.

Il gruppo Run club Pozzallo rivolge all’atleta e alla società le più vive congratulazioni per il prestigioso traguardo conseguito e per il contributo alla promozione dell’atletica leggera sul territorio provinciale e regionale.

© Riproduzione riservata

