Promozione. Il Frigintini lotta ma si arrende anche al “Consales”, il derby del barocco va al Noto

Noto Calcio 3

Frigintini Calcio 0

Marcatori: pt 30′ Miraglia, 38′ Miraglia, st 31′ Reis Castro

Noto Calcio: Chalbi, Fontana, Guzzardi, Greco, Brancato, Gomes, Miraglia, Giarratana, Gabrieli, Alecci, Sanchez. A Disp: Di Benedetto, Ricco, Fusca, Andolina, Reis Castro, Pagano, Battaglia, Santoro, Nicotra. All. Danilo Gallo.

Frigintini Calcio: Caruso, Hegazi, Macauda, Floriddia, Cicero, Concolino, Lo Magno, Amato, Orazio Modica, Savarino, Giurdanella. A Disp: Giovanni Iemmolo, Cocciro, Cerruto, Caruso, Anthony Modica, Cavallo, Vitale, Sortino, Tommaso Iemmolo. All. Ciccio Di Rosa

Arbitro: Gabriele Fiamingo di Messina

Assistenti: Francesco Quattrotto di Messina e Davide Iannì di Siracusa

Rosolini, 19 ottobre 2025 – Continua la serie negativa del Frigintini che nel derby del Barocco contro il Noto Calcio disputato al “Consales” di Rosolini, rimedia la quarta sconfitta consecutiva in campionato.

I ragazzi di Ciccio Di Rosa, ancora una volta, hanno disputato un buon match, hanno difeso bene e cercato di “offendere” i granata di Danilo Gallo, ma pagano anche oggi a caro prezzo gli errori di gioventù e sono costretti alla resa al cospetto di una squadra quadrata e ben disposta in campo.

Dopo una fase di studio, sono i padroni di casa a prendere in mano le redini del gioco lavorando ai fianchi i rossoblu modicani che si difendono bene provando a punzecchiare l’attenta difesa netina.

Il derby del barocco si sblocca alla mezz’ora di gioco. A rompere l’equilibrio ci pensa l’esperto Simone Miraglia. Il classe 1994, infatti, trova tempo e spazio per la conclusione vincente che non lascia scampo a Caruso.

I rossoblu, accusano il colpo e il Noto Calcio è pronto a piazzare il colpo del K0 ancora con Miraglia. Al 38′, infatti, l’ex Leonzio mette a segno la sua doppietta personale e indirizza il derby dalla parte granata.

Al ritorno in campo dopo il riposo, il Frigintini prova a spostare in avanti il baricentro del suo gioco, ma l’esperta difesa netina non concede spazio agli attaccanti modicani che faticano a trovare spazio per le conclusioni.

Al 31′, invece arriva il terzo gol dei padroni di casa con il nuovo entrato Reis Castro che chiude il match e mette in cassaforte i tre punti per la sua squadra.

I rossoblu provano a non arrendersi e cercare il gol della staffa senza riuscirci e alla fine sono costretti alla resa.

Con il quarto k0, i giovani e volenterosi atleti modicani restano in fondo alla classifica, ma non devono assolutamente abbattersi e continuare a lavorare così come stanno facendo dall’inizio della stagione. Tutto l’ambiente Frigintini era consapevole che il campionato di Promozione sarebbe stato tutto in salita, ma è anche vero che nessuno ha voglia di arrendersi e già da martedì si tornerà a lavorare per preparare la sfida casalinga di domenica prossima con la Sommatinese e cercare con tutte le forze a disposizione di ottenere il primo risultato utile della stagione.

