Modica. La PVT concede il bis: seconda vittoria in due partite

Modica, 18 ottobre 2025 – La Pvt Modica bagna con una vittoria l’esordio casalingo e bissa il successo della scorsa settimana in Umbria restando a punteggio pieno. In un Geodetico rumoroso e ribollente di passione, le ragazze allenate da coach D’Amico regolano la pratica S.Elia in tre set, lasciando spazio alle avversarie solo nel secondo parziale. Curiosità: anche contro Magione all’esordio il secondo parziale era stato il meno positivo. Materiale su cui coach D’Amico lavorerà nei prossimi giorni. La PVT 25-26 è stata costruita all’insegna della continuità ed è così che il sestetto di partenza è lo stesso dello scorso anno. Quasi una filastrocca che recita: Brioli e Barbaro in diagonale, Meniconi e Gasparroni sulle ali, Carnazzo e Palazzi al centro, Ferrantello libero. Nelle laziali coach Russo schiera dall’inizio Pinarello in regia con Garofalo opposto, Zorzetto e D’Arco schiacciatrici, La Bianca e Santamaita al centro, Maiezza libero. Il primo set è a praticamente a senso unico. Tanto che coach Russo spende i suoi due time out subito, sul 13-7 il secondo. Nel Modica è una Barbaro in gran giornata che passa con regolarità soprattutto in diagonale. Saranno 17 i suoi punti alla fine, dei quali 8 solo nel primo set terminato con il punteggio di 25-14 per le padroni di casa. Il secondo set ha l’andamento che nessuno si aspetta. La PVT comincia bene ma via via salgono le quotazioni delle laziali che ricevono e difendono in maniera più efficace che nel primo set e caparbiamente rosicchiano punto su punto alle biancorossoblu fino ad impattare sul 15-15. Elisa Garofalo tra le ospiti si porta sulle spalle la squadra e passa con ritrovata regolarità tra le mani del muro modicano. S.Elia riesce anche ad allungare 18-21. E’ a questo punto che salgono i decibel del tifo di casa che suonano come una sveglia per le giocatrici in campo. S.Elia riesce però ad avere anche una palla set (24-23) subito annullata da Carnazzo. E’ Barbaro che griffa il 26esimo punto e il 2-0. Il terzo set ha l’andamento del primo. D’Amico fa ruotare tutte le giocatrici a disposizione facendo esordire davanti al pubblico di casa Marianelli, Clemente e Piciocchi, dimostrando che quest’anno può anche attingere alla panchina mantenendo competitiva la squadra. Il 25-13 finale è la pietra tombale sul match. Modica sale a quota 6 punti, rimane ancora a zero il S.Elia.

Pvt Modica – Assitec Volley S.Elia 3-0 (25/14, 25/24,25/13)

MODICA: Meniconi 9, Gasparroni 6, Palazzi 10, Carnazzo 7, Brioli 2, Barbaro17, Marianelli 1 , Clemente, Jimenez, Piciocchi, Ferrantello LIB. All. D’Amico

S.ELIA : Zorzetto 7, Pinarello 2, La Bianca 2, Garofalo 11, D’Arco, Santamaita 4, Gatta 5, Capponi, Corella, Gouchon, Maiezza LIB. All: Russo

Arbitri: Galletti (Catania) – Martorino (Floridia)

