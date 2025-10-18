  • 18 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 18 Ottobre 2025 -
Modica | Sport

Modica. La PVT concede il bis: seconda vittoria in due partite

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 18 ottobre 2025 – La Pvt Modica bagna con una vittoria l’esordio casalingo e bissa il successo della scorsa settimana in Umbria restando a punteggio pieno. In un Geodetico rumoroso e ribollente di passione, le ragazze allenate da coach D’Amico regolano la pratica S.Elia in tre set, lasciando spazio alle avversarie solo nel secondo parziale. Curiosità: anche contro Magione all’esordio il secondo parziale era stato il meno positivo. Materiale su cui coach D’Amico lavorerà nei prossimi giorni. La PVT 25-26 è stata costruita all’insegna della continuità ed è così che il sestetto di partenza è lo stesso dello scorso anno. Quasi una filastrocca che recita: Brioli e Barbaro in diagonale, Meniconi e Gasparroni sulle ali, Carnazzo e Palazzi al centro, Ferrantello libero. Nelle laziali coach Russo schiera dall’inizio Pinarello in regia con Garofalo opposto, Zorzetto e D’Arco schiacciatrici, La Bianca e Santamaita al centro, Maiezza libero. Il primo set è a praticamente a senso unico. Tanto che coach Russo spende i suoi due time out subito, sul 13-7 il secondo. Nel Modica è una Barbaro in gran giornata che passa con regolarità soprattutto in diagonale. Saranno 17 i suoi punti alla fine, dei quali 8 solo nel primo set terminato con il punteggio di 25-14 per le padroni di casa. Il secondo set ha l’andamento che nessuno si aspetta. La PVT comincia bene ma via via salgono le quotazioni delle laziali che ricevono e difendono in maniera più efficace che nel primo set e caparbiamente rosicchiano punto su punto alle biancorossoblu fino ad impattare sul 15-15. Elisa Garofalo tra le ospiti si porta sulle spalle la squadra e passa con ritrovata regolarità tra le mani del muro modicano. S.Elia riesce anche ad allungare 18-21. E’ a questo punto che salgono i decibel del tifo di casa che suonano come una sveglia per le giocatrici in campo. S.Elia riesce però ad avere anche una palla set (24-23) subito annullata da Carnazzo. E’ Barbaro che griffa il 26esimo punto e il 2-0. Il terzo set ha l’andamento del primo. D’Amico fa ruotare tutte le giocatrici a disposizione facendo esordire davanti al pubblico di casa Marianelli, Clemente e Piciocchi, dimostrando che quest’anno può anche attingere alla panchina mantenendo competitiva la squadra. Il 25-13 finale è la pietra tombale sul match. Modica sale a quota 6 punti, rimane ancora a zero il S.Elia.
Pvt Modica – Assitec Volley S.Elia 3-0 (25/14, 25/24,25/13)
MODICA: Meniconi 9, Gasparroni 6, Palazzi 10, Carnazzo 7, Brioli 2, Barbaro17, Marianelli 1 , Clemente, Jimenez, Piciocchi, Ferrantello LIB. All. D’Amico
S.ELIA : Zorzetto 7, Pinarello 2, La Bianca 2, Garofalo 11, D’Arco, Santamaita 4, Gatta 5, Capponi, Corella, Gouchon, Maiezza LIB. All: Russo
Arbitri: Galletti (Catania) – Martorino (Floridia)

580301
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube