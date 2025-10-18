Lieve terremoto a Monterosso Almo: scossa di magnitudo 1.8 in Provincia di Ragusa

Monterosso Almo, 18 Ottobre 2026 – Una lieve scossa di terremoto è stata avvertita in provincia di Ragusa la scorsa sera.

Secondo i dati registrati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma ha avuto una magnitudo di 1.8 ed è stato localizzato a Monterosso Almo.

L’evento è avvenuto precisamente alle ore 20:21. L’epicentro è stato individuato a circa 1 km a sud-ovest del comune di Monterosso Almo, con una profondità di 20 km. Data la bassa intensità e la profondità, la scossa non dovrebbe aver causato danni a cose o persone.

I comuni più vicini all’epicentro includono Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Ragusa, Vizzini (CT) e Licodia Eubea (CT).

Questa è la terza scossa registrata dall’INGV nella provincia di Ragusa negli ultimi giorni. Le precedenti due, entrambe di bassa magnitudo, erano state segnalate lo scorso 13 ottobre con epicentro nell’area di Chiaramonte Gulfi.

L’attività sismica, sebbene di bassa intensità, mantiene alta l’attenzione sul territorio ibleo, notoriamente sensibile ai fenomeni tellurici.

