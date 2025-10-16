Calcio, Vittoria non si ferma. Dopo la Coppa arriva l’attaccante Vitelli

VITTORIA, 16 Ottobre 2025 – Prosegue a vele spiegate la stagione dell’FC Vittoria. All’indomani della brillante e meritata qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia Regionale ottenuta eliminando il Niscemi Calcio, la società biancorossa piazza un colpo di mercato prestigioso nel reparto offensivo: è ufficiale l’ingaggio dell’attaccante Francesco Vitelli.

La vittoria in Coppa, conquistata con un ampio turnover e una formazione ricca di giovani Under, ha ribadito la profondità della rosa, la forza del gruppo e la mentalità vincente che anima il club, confermandolo come una delle realtà più ambiziose del panorama calcistico regionale.

In questo clima di grande entusiasmo, l’FC Vittoria ha annunciato l’arrivo di Francesco Vitelli, attaccante di 1,86 m, noto per la sua duttilità nel fronte d’attacco. Il nuovo innesto porterà al servizio di mister e compagni non solo classe e personalità, ma anche una grande esperienza maturata in un curriculum ricco di successi: ha vinto campionato, Coppa regionale e Coppa nazionale con il Campobasso, campionato e Coppa regionale con il Giulianova, promozione vincendo il campionato con Akragas ed Enna, nella scorsa stagione ha militato tra le fila di Modica e Vigor Lamezia.

Queste le prime parole di Vitelli in biancorosso: “Sono venuto qui perché Vittoria è una piazza in cui tutti i giocatori sognano di giocare. Ringrazio la società e il mister per la chiamata. Arrivo in punta di piedi, con grande rispetto, e cercherò di mettermi a disposizione dei compagni e dello staff tecnico in una rosa già forte in tutti i reparti.”

Con questo acquisto, l’FC Vittoria non solo rafforza ulteriormente la propria squadra, ma conferma la propria ambizione e fame di successi. La società dà il benvenuto ufficiale a Francesco Vitelli, augurandogli buon lavoro e grandi traguardi con la maglia biancorossa.

Salva