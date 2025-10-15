FdI Vittoria, Via Paolo Arias: buche, allagamenti e disagi infiniti per cittadini e imprese

Vittoria, 15 ottobre 2025 – “Da mesi segnaliamo, da mesi aspettiamo risposte. Via Paolo Arias è ormai un simbolo dell’incuria e dell’immobilismo di questa Amministrazione. Una strada colabrodo, solcata da voragini pericolose che, ad ogni pioggia, si trasforma in un lago impraticabile, isolando residenti, bloccando le attività delle aziende della zona e, cosa ancor più grave, impedendo persino il passaggio dello scuolabus, ledendo il diritto allo studio dei nostri ragazzi. Inoltre vi sono discariche su discariche abusive non rimosse seppur segnalate e non vi è una strategia efficace per il loro contrasto”.

Così il Consigliere Alfredo Vinciguerra, Capogruppo di Fratelli d’Italia, commenta la situazione di degrado e abbandono in cui versa via Paolo Arias.

“Non possiamo non sottolineare– prosegue Vinciguerra – la strategia dello scaricabarile di questa amministrazione: è sempre colpa degli altri. Il governo nazionale, poi la Regione, poi la Provincia: non è mai responsabilità loro se Vittoria ha vissuto una profonda crisi idrica, ha vissuto un’emergenza sanitaria per via dell’acqua contaminata a Scoglitti e via proseguendo. Il tempo delle scuse è finito ed è ora che dopo tre anni si assumano la responsabilità di essere a Palazzo Iacono e di mettere in campo “la cura” che nessuno ha mai visto. Chiediamo all’Assessore competente e al Sindaco di intervenire immediatamente per risolvere una volta per tutte l’emergenza di via Paolo Arias. I cittadini, le imprese agricole e turistiche di quella zona meritano rispetto e risposte, non promesse vuote e silenzi assordanti”.

