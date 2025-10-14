Un tesoro da salvare: la scienza al servizio del Cioccolato di Modica IGP

Modica, 14 Ottobre 2025 – Il progetto di ricerca internazionale SCENTinel, co-finanziato dalla Joint Programming Initiative on Cultural Heritage and Global Change (JPI CH), con partner italiani come l’Istituto Nazionale di Ottica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-INO) e il Venetian Cluster (VHC), ha siglato un accordo di cooperazione con il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP. L’obiettivo è salvaguardare uno dei tesori culinari e culturali più iconici d’Italia: gli aromi e i sapori del Cioccolato di Modica.

Le attività del progetto hanno preso il via ieri con un incontro presso la sede della Fondazione Grimaldi a Modica, sito italiano Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.

La partnership, sviluppata e coordinata dall’Istituto Nazionale di Ottica del CNR – partner di SCENTinel – unisce la scienza all’avanguardia con una tradizione secolare. Mentre il Consorzio garantisce l’autenticità e la certificazione IGP del Cioccolato di Modica, riconosciuto dalla Commissione Europea nel 2018, il CNR-INO e SCENTinel apportano strumenti avanzati per catturare, analizzare e preservare i profili olfattivi e di sapore che definiscono questo prodotto storico.

I ricercatori esploreranno gli aromi del cioccolato di Modica lungo l’intero processo produttivo, dalle fave di cacao alla tavoletta finale, applicando tecniche avanzate come la cattura dinamica dello spazio di testa su Tenax TA per registrare i composti organici volatili.

Accanto alla profilazione chimica, il progetto documenterà l’identità sensoriale del cioccolato di Modica attraverso la ricerca culturale e interviste a produttori, artigiani e consumatori, assicurando che la memoria, la tradizione e l’esperienza vissuta rimangano centrali per la sua conservazione.

Questa collaborazione dimostra come la scienza possa diventare una sentinella per il patrimonio immateriale, preservando profumi sempre più vulnerabili ai cambiamenti climatici. Grazie a tecnologie avanzate e approcci interdisciplinari, il Consorzio di Tutela, il CNR-INO e SCENTinel trasformeranno l’intangibile in conoscenza, garantendo che profumi e sapori – vettori fragili ma potenti di memoria – possano essere studiati, protetti e trasmessi alle generazioni future.

Al di là del significato locale della secolare tradizione cioccolatiera di Modica, l’iniziativa sottolinea l’importanza universale di salvaguardare il patrimonio immateriale europeo. Preservare profumi e sapori significa preservare la memoria collettiva, rafforzare l’identità culturale e assicurare che la ricchezza delle tradizioni europee rimanga un’eredità viva e condivisa per tutta l’umanità.

SCENTinel, co-finanziato dalla JPI CH, è guidato dalla Norwegian University of Science and Technology (NTNU) con partner come il Venetian Cluster, il CNR-INO e la Czech Academy of Sciences (UTIA). In collaborazione con l’Università di Lubiana (UL), Furtwangen University (HFU), University College London (UCL), KU Leuven e il Centro di Ricerca dell’Accademia Slovena delle Scienze e delle Arti (ZRC SAZU), il progetto mira a catturare, analizzare e preservare profumi a rischio – come quelli minacciati dal cambiamento climatico – in modo che il patrimonio immateriale europeo di aromi e sapori possa essere salvaguardato e condiviso con le future generazioni.

