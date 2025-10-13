  • 13 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 13 Ottobre 2025 -
Politica regionale

Zootecnia siciliana, Dipasquale(PD): “Fondamentale la collaborazione con Coldiretti, ma servono risorse vere per comparto”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Palermo, 13 ottobre 2025 – “Quello di oggi è stato un incontro utile per ribadire l’importanza della collaborazione con Coldiretti, che in questi mesi ha permesso di ottenere risultati concreti all’ARS per il settore zootecnico”.
Lo ha dichiarato l’on. Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico, durante il convegno “Focus Zootecnia – Bilancio ed obiettivi per lo sviluppo del territorio” svoltosi oggi all’Istituto Zooprofilattico Ragusa.
“Grazie al lavoro sinergico con Coldiretti – spiega Dipasquale – siamo riusciti a far approvare due articoli fondamentali che, pur rappresentando solo un primo passo, offrono finalmente qualche risposta a un settore in grande difficoltà. Il primo prevede un finanziamento da 1 milione di euro per rimborsare fino all’80% zootecniche per l’acquisto di capi riproduttori, mentre il secondo destina 3 milioni di euro a sostegno dei piccoli allevatori con meno di 100 capi di bestiame. Sono misure che vanno nella direzione giusta, ma che da sole non bastano”.
“Ho voluto sottolineare – prosegue il parlamentare dem – che non è accettabile che la Regione Siciliana continui a spendere centinaia di milioni di euro per una miriade di interventi, lasciando al settore agricolo e zootecnico solo spiccioli. È un’impostazione miope e ingiusta verso un comparto che rappresenta una parte essenziale della nostra economia, soprattutto nelle province a più alta vocazione come quella di Ragusa”.
“Per questo – conclude Dipasquale – ho ribadito il mio impegno: già dalla prossima legge finanziaria continuerò a chiedere con forza che si dia il giusto peso alla zootecnia e all’agricoltura, non solo con annunci, ma con risorse vere e strutturali. Solo così potremo restituire dignità, reddito e prospettive a chi ogni giorno lavora per mantenere viva la nostra filiera produttiva e la qualità delle nostre eccellenze alimentari”.

579701
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube