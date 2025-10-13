E’ Ufficiale: l’ing. Stefano Guccione come nuovo amministratore unico di Iblea Acque SpA

Come anticipato sabato scorso, i sindaci dei Comuni membri di Iblea Acque SpA hanno adesso ufficializzato la nomina dell’ing. Stefano Guccione come nuovo amministratore unico della società. Attuale direttore dell’Ati di Enna e specializzato nella gestione manageriale del servizio idrico, Guccione ha dimostrato di avere nel proprio bagaglio le qualità per ricoprire al meglio il nuovo incarico.

“Da Ragusa viene fuori un messaggio politico potente: i sindaci – dichiarano – non fanno prevalere la mera forza dei numeri per attribuire cariche in base all’appartenenza, ma scelgono l’unità e premiano la competenza e il merito. Tutti i sindaci della provincia di Ragusa, di qualunque sensibilità politica, hanno dato dimostrazione di avere a cuore la buona gestione della società e di perseguire l’interesse dei cittadini, condividendo un metodo e una scelta al di sopra di ogni preferenza di parte”.

“La società Iblea Acque – prosegue l’assemblea dei sindaci – è infatti chiamata a sfide importanti che richiedono abilità ed esperienza, dal miglioramento della gestione al reperimento di nuove risorse necessarie per superare la crisi economica (es. contributi a fondo perduto, prestiti a condizioni agevolate, finanziamenti regionali o ministeriali…). Siamo certi che l’intera classe politica rappresentante del territorio, dai sindaci ai deputati regionali e nazionali, fornirà tutto il supporto necessario per perseguire questi obiettivi”.

“Al nuovo amministratore unico va quindi il nostro augurio di buon lavoro. Il suo compito sarà gravoso, ma fin da ora sa che potrà contare sul convinto supporto e sul sostegno di tutti i Comuni soci indistintamente”.

