Cronaca | News in primo piano | Scicli

Minorenne trovato con hashish e denaro: denunciato a Scicli dai Carabinieri

Tempo di lettura: 2 minuti

SCICLI, 12 Ottobre 2025 – Azione incisiva dei Carabinieri contro lo spaccio di stupefacenti a Scicli: un minorenne di 17 anni è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Catania dopo essere stato trovato in possesso di hashish e una somma di denaro contante rilevante.

L’operazione rientra nel più ampio piano di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Ragusa e mira al contrasto dei reati legati al traffico e al consumo di droga. A supporto dei militari della Tenenza di Scicli, sono state impiegate anche le forze specializzate della Compagnia di Intervento Operativo (C.I.O.) del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia” di Palermo, la cui presenza in provincia mira a potenziare il dispositivo di prevenzione.

Il ritrovamento è avvenuto nella tarda serata, quando i Carabinieri della C.I.O. e della Tenenza di Scicli hanno fermato il giovane in strada, notando il suo stato di marcata agitazione e nervosismo. La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire all’interno del suo borsello circa 1,5 grammi di hashish e l’importante cifra di 1.160,00 Euro in contanti.

L’operazione è stata poi estesa all’abitazione del 17enne, dove i militari hanno scoperto ulteriore sostanza stupefacente: nella sua camera da letto sono stati sequestrati altri 46 grammi della stessa sostanza, oltre a vario materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione, elementi che suggeriscono un’attività di spaccio.

Il giovane è stato, quindi, denunciato all’Autorità Giudiziaria minorile per violazione della normativa sugli stupefacenti. Si precisa che, come stabilito per legge, l’accusa dovrà essere verificata nel corso del procedimento penale per accertare definitivamente la sua colpevolezza.

 

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

