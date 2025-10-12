  • 13 Ottobre 2025 -
Cronaca | Vittoria

Incidente sulla Vittoria-Scoglitti: due feritiI

Tempo di lettura: 2 minuti

VITTORIA, 12 Ottobre 2025 – Ennesimo incidente stradale sulla strada provinciale che collega Vittoria alla frazione marinara di Scoglitti. L’episodio, avvenuto questa sera nel tratto extraurbano, ha coinvolto un’unica vettura, una Fiat Punto, che a seguito dell’impatto è stata rinvenuta al centro della carreggiata.

Al momento, si contano due feriti, immediatamente soccorsi e trasportati al Pronto Soccorso di Vittoria per ricevere le cure del caso e per gli accertamenti medici. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Vittoria, che ha prontamente attivato la propria sezione infortunistica per eseguire i rilievi necessari a ricostruire con esattezza la dinamica dell’impatto. Le operazioni di rimozione del veicolo e di messa in sicurezza del manto stradale sono state affidate al servizio di “Sicurezza e Ambiente Spa”, che opera nell’ambito del “mese della sensibilità sociale”. 

È doveroso sottolineare come l’arteria Vittoria-Scoglitti, in particolare l’ex SP 17, sia tristemente nota per l’alta incidentalità. Solo pochi giorni fa, il 9 ottobre 2025, la stessa strada è stata teatro di un altro sinistro – uno scontro frontale tra due auto – che fortunatamente aveva causato solo un ferito lieve. La frequenza degli incidenti richiama l’attenzione sulla necessità di maggiori controlli e, se necessario, di interventi strutturali volti a migliorarne la sicurezza.

 

foto Franco Assenza

 

