Calcio, Eccellenza B. Tris servito a Melilli: il Modica vince 0-3

MELILLI 0

MODICA 3

Melilli: Genovese, Nicolosi, Mangiameli, Diouf, Ferotti, Mohamed Salem, Pandolfo, Guerci, Frittitta, Quarto, Ventura. Panchina: Spartà, Ferrini, Di Stefano, Cristaldi, Sillah Kebba, Franchin, Ferlito, Diallo, Imprescia. Allenatore: Gaspare Violante

Modica Calcio: Romano, Valenca, Sessa (83′ Incatasciato), Asero 86′ Misseri), Savasta (72′ Torres), Mallia (53′ Nicolò Brugaletta), Simone Brugaletta, Sangarè, Intzidis, Cappello, Bonanno (74′ Belluso). Panchina: Calabrese, Bonaccorso, Incatasciato, Belluso, Brugaletta N., Misseri, Mollica, Torregrossa, Torres. Allenatore: Filippo Raciti.

Marcatori: 39’ Savasta (MO), 60’ Savasta (MO), 81′ Asero (MO)

Ammoniti: Quarto, Guerci, Nicolosi (ME), Valenca, Romano, Bonanno, Misseri (MO)



MELILLI, 12 Ottobre 2025 – – Il Modica Calcio centra la sua prima vittoria esterna stagionale in grande stile, espugnando il campo del Melilli con un netto 0-3. La gara, giocata a porte chiuse, ha visto i Tigrotti dominare il match e sbloccare la loro casella dei successi in trasferta dopo il pareggio con l’Atletico Catania e la sconfitta di Avola.

A siglare il risultato e a regalare i tre punti agli uomini di Mattia Pitino e Luca Gugliotta sono stati Luca Savasta e Alessio Asero, entrambi autori tre gol che hanno affossato le speranze dei padroni di casa.

Nonostante l’assenza di tifo dagli spalti a causa del provvedimento delle porte chiuse, la partita ha avuto un ritmo elevato fin dalle prime battute. A rompere l’equilibrio è stato Savasta, che ha aperto le marcature nel primo tempo, al 39′ indirizzando subito la partita sui binari rossoblù.

Al 15’ la prima occasione è proprio per Savasta che tira da due passi e trova Genovese pronto al miracolo sulla linea. Modica che controlla e che cerca spazi ideali per portarsi in avanti, al 32’ ancora un cross di Asero e questa volta è Savasta a non centrare lo specchio della porta. L’attaccante palermitano si rifà al 39’ quando su punizione di Valenca gira il pallone in rete per il vantaggio rossoblù.

Nella ripresa il canovaccio resta lo stesso, con Savasta che al 15’ si inventa il gol della domenica, l’attaccante riceve un pallone vagante fuori area, si accorge che Genovese è fuori dai pali e prova il pallonetto che si insacca perfetto per la doppietta personale. Il Melilli perde la concentrazione e solo tre minuti dopo ci prova anche Bonanno con una grande girata ad incrociare, il pallone si spegne a pochi centimetri dal palo sinistro. Il primo tiro casalingo arriva al 25’ con Diallo che impegna Romano in una parata centrale. Al 36’ è Asero a chiudere la partita con un gran tiro da centro area che vede il pallone centrare la traversa, toccare Genovese e finire in rete.

Una bella vittoria per gli uomini di Raciti che adesso si catapultano sulla Coppa Italia e sulla gara di ritorno contro l’Avola Calcio, valido per il secondo turno.

RISULTATI 5^ GIORNATA

Atletico Catania Viagrande – Mazzarrone 2 – 0

Avola – Gioiosa 1 – 0

Giarre – Palazzolo 1 – 1

Melilli – Modica 0 – 3

Nebros – Leonfortese 2 – 0

Niscemi – Messana 2 – 1

Rosmarino – Acquadolcese 3 – 2

Vittoria – Leonzio 2 – 0

CLASSIFICA

Avola 13

Vittoria 12

Atletico Catania 11

Leonzio, Messana e Modica 10

Rosmarino 9

Mazzarrone 7

Giarre e Niscemi 5

Nebros e Leonfortese 4

Gioiosa, Palazzolo e Melilli 3

Acquadolcese 0

