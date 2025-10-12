  • 12 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 12 Ottobre 2025 -
Modica | Sport

Calcio, Eccellenza B. Tris servito a Melilli: il Modica vince 0-3

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MELILLI  0

MODICA   3

Melilli: Genovese, Nicolosi, Mangiameli, Diouf, Ferotti, Mohamed Salem, Pandolfo, Guerci, Frittitta, Quarto, Ventura. Panchina: Spartà, Ferrini, Di Stefano, Cristaldi, Sillah Kebba, Franchin, Ferlito, Diallo, Imprescia. Allenatore: Gaspare Violante

Modica Calcio: Romano, Valenca, Sessa (83′ Incatasciato), Asero 86′  Misseri), Savasta (72′ Torres), Mallia (53′ Nicolò Brugaletta), Simone Brugaletta, Sangarè, Intzidis, Cappello, Bonanno (74′ Belluso). Panchina: Calabrese, Bonaccorso, Incatasciato, Belluso, Brugaletta N., Misseri, Mollica, Torregrossa, Torres. Allenatore: Filippo Raciti.

Marcatori: 39’ Savasta (MO), 60’ Savasta (MO), 81′  Asero (MO)

Ammoniti: Quarto, Guerci, Nicolosi (ME), Valenca, Romano, Bonanno, Misseri (MO)


MELILLI, 12 Ottobre 2025 –  – Il Modica Calcio centra la sua prima vittoria esterna stagionale in grande stile, espugnando il campo del Melilli con un netto 0-3. La gara, giocata a porte chiuse, ha visto i Tigrotti dominare il match e sbloccare la loro casella dei successi in trasferta dopo il pareggio con l’Atletico Catania e la sconfitta di Avola.

A siglare il risultato e a regalare i tre punti agli uomini di Mattia Pitino e Luca Gugliotta sono stati Luca Savasta e Alessio Asero, entrambi autori tre gol  che hanno affossato le speranze dei padroni di casa.

Nonostante l’assenza di tifo dagli spalti a causa del provvedimento delle porte chiuse, la partita ha avuto un ritmo elevato fin dalle prime battute. A rompere l’equilibrio è stato Savasta, che ha aperto le marcature nel primo tempo, al 39′ indirizzando subito la partita sui binari rossoblù.

Al 15’ la prima occasione è proprio per Savasta che tira da due passi e trova Genovese pronto al miracolo sulla linea. Modica che controlla e che cerca spazi ideali per portarsi in avanti, al 32’ ancora un cross di Asero e questa volta è Savasta a non centrare lo specchio della porta. L’attaccante palermitano si rifà al 39’ quando su punizione di Valenca gira il pallone in rete per il vantaggio rossoblù.

Nella ripresa il canovaccio resta lo stesso, con Savasta che al 15’ si inventa il gol della domenica, l’attaccante riceve un pallone vagante fuori area, si accorge che Genovese è fuori dai pali e prova il pallonetto che si insacca perfetto per la doppietta personale. Il Melilli perde la concentrazione e solo tre minuti dopo ci prova anche Bonanno con una grande girata ad incrociare, il pallone si spegne a pochi centimetri dal palo sinistro. Il primo tiro casalingo arriva al 25’ con Diallo che impegna Romano in una parata centrale. Al 36’ è Asero a chiudere la partita con un gran tiro da centro area che vede il pallone centrare la traversa, toccare Genovese e finire in rete.

Una bella vittoria per gli uomini di Raciti che adesso si catapultano sulla Coppa Italia e sulla gara di ritorno contro l’Avola Calcio, valido per il secondo turno.

RISULTATI  5^  GIORNATA

Atletico Catania Viagrande  – Mazzarrone     2   –   0

Avola   –   Gioiosa                                                 1   – 0

Giarre   –  Palazzolo                                            1  –   1

Melilli  –  Modica                                                0   –   3

Nebros   –  Leonfortese                                      2   –   0

Niscemi   –  Messana                                          2   –  1

Rosmarino      –  Acquadolcese                        3   –  2

Vittoria     –   Leonzio                                        2  –  0

CLASSIFICA

Avola   13

Vittoria 12

Atletico Catania  11

Leonzio, Messana e Modica  10

Rosmarino   9

Mazzarrone 7

Giarre e Niscemi   5

Nebros e Leonfortese  4

Gioiosa, Palazzolo e Melilli  3

Acquadolcese                          0

 

579587
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube