  • 11 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 11 Ottobre 2025 -
Attualità | Scoglitti

Scoglitti, Nicole Sallemi è la “prima Carabiniera” della frazione vittoriese

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Il traguardo raggiunto da Nicole rappresenta un momento storico per la frazione e un esempio di dedizione e perseveranza. Fin da piccola, il suo desiderio era chiaro: indossare la “mitica” uniforme della Benemerita, un sogno che ora si è concretizzato.

Nicole Sallemi ha concluso il suo percorso di formazione e addestramento presso la Scuola Carabinieri di Reggio Calabria, dove ha fatto proprie le qualità fondamentali che definiscono il ruolo di un Carabiniere: professionalità, empatia, determinazione, capacità di ascolto, responsabilità e sacrificio.

Queste caratteristiche, apprese e messe in pratica durante il corso, sono diventate le “regole” della sua nuova vita in divisa, una vita che, come riconosciuto, richiede anche la necessità di mettere talvolta da parte la sfera privata in nome del dovere.

La comunità scogliettiese si stringe attorno a Nicole Sallemi per questa scelta di vita, augurandole i migliori successi nella sua carriera all’interno dell’Arma e nella vita personale. Il suo successo non è solo personale, ma motivo di gioia per tutta Scoglitti.

foto Franco Assenza

579527
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube