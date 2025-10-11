Scoglitti, Nicole Sallemi è la “prima Carabiniera” della frazione vittoriese

Il traguardo raggiunto da Nicole rappresenta un momento storico per la frazione e un esempio di dedizione e perseveranza. Fin da piccola, il suo desiderio era chiaro: indossare la “mitica” uniforme della Benemerita, un sogno che ora si è concretizzato.
Nicole Sallemi ha concluso il suo percorso di formazione e addestramento presso la Scuola Carabinieri di Reggio Calabria, dove ha fatto proprie le qualità fondamentali che definiscono il ruolo di un Carabiniere: professionalità, empatia, determinazione, capacità di ascolto, responsabilità e sacrificio.
Queste caratteristiche, apprese e messe in pratica durante il corso, sono diventate le “regole” della sua nuova vita in divisa, una vita che, come riconosciuto, richiede anche la necessità di mettere talvolta da parte la sfera privata in nome del dovere.
La comunità scogliettiese si stringe attorno a Nicole Sallemi per questa scelta di vita, augurandole i migliori successi nella sua carriera all’interno dell’Arma e nella vita personale. Il suo successo non è solo personale, ma motivo di gioia per tutta Scoglitti.
foto Franco Assenza