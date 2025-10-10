Incidente sulla Provinciale 38 a Licata, un ferito

Licata, 10 Ottobre 2025 – Incidente stradale nel primo pomeriggio sulla Strada Provinciale 38, nei pressi della rotatoria di Mollarella. Il bilancio è di un ferito, le cui condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi.

Il sinistro, la cui dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ha visto coinvolta una Lancia Y che, per cause da accertare, si è ribaltata sulla carreggiata. Il conducente della vettura è rimasto ferito nell’impatto.

Immediato l’intervento sul posto degli operatori del 118, che hanno prestato i primi soccorsi al ferito per poi trasportarlo in ospedale.

Per i rilievi di rito e per gestire la viabilità, sul luogo dell’incidente è giunta anche una volante della Polizia di Stato. Si attende ora la ricostruzione esatta delle cause che hanno portato al ribaltamento dell’auto.

foto Franco Assenza

