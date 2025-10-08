  • 8 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 8 Ottobre 2025 -
Sindacale

CNA Sicilia, presentati i nuovi presidenti nazionali dei mestieri

Nove imprenditori siciliani eletti alla guida dei mestieri e dei raggruppamenti di interesse dell'Associazione. Una rappresentanza senza precedenti che valorizza il ruolo e le competenze dell'Isola
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

PALERMO, 08 ottobre 2025 – Sono stati presentati questa mattina a Palermo, nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso la sede di CNA Sicilia, i nove imprenditori siciliani eletti alla presidenza nazionale dei mestieri e dei raggruppamenti di interesse della CNA. Un risultato straordinario che sottolinea il peso e la vitalità del tessuto imprenditoriale regionale e che porterà le eccellenze e le specificità della Sicilia al centro delle politiche associative nazionali.

I neo presidenti nazionali, che rappresentano un’ampia gamma di settori strategici per l’economia siciliana e italiana, sono: Francesco Annino, CNA Agricoltori; Carmelo Basile, CNA Elettrici; Laura Buzzetta, CNA Ceramisti; Costantino Di Nicolò, CNA Editoria; Vincenzo Di Stefano, CNA Dolciari e Panificatori; Rosario Ferreri, CNA Produttori Bevande; Alberto Santoro, CNA Lapidei e altri materiali da costruzioni; Angelo Scalzo, CNA Lavorazioni artistiche legno, vetro e marmo; Maria Triolo, CNA Impresa donna.

Questa significativa rappresentanza, una delle più numerose a livello nazionale, non solo è un riconoscimento delle capacità professionali e imprenditoriali dei singoli, ma anche una leva fondamentale per promuovere le istanze del sistema produttivo siciliano in sedi decisionali di primo piano. I nuovi presidenti avranno il compito di guidare le rispettive categorie a livello nazionale, definendo strategie, rappresentandone le esigenze presso le istituzioni e favorendo la crescita e l’innovazione.

La loro elezione è la testimonianza concreta di una Sicilia che, attraverso l’impegno associativo, si propone come protagonista di un dialogo costruttivo per lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, vero motore dell’economia del Paese.

“Aver nove presidenti nazionali eletti in Sicilia – dichiarano Filippo Scivoli, presidente di CNA Sicilia, e Piero Giglione, segretario regionale – è un risultato storico che riempie di orgoglio tutta la nostra organizzazione. È la prova tangibile che i nostri imprenditori, con la loro competenza, passione e visione, sono in grado di ricoprire ruoli di altissima responsabilità. Questa squadra di eccellenza porterà nel dibattito nazionale il punto di vista delle nostre imprese, delle nostre filiere e del nostro territorio, valorizzando quel patrimonio unico di saperi tradizionali e di innovazione che la Sicilia esprime. Per CNA Sicilia è un traguardo importante, ma anche un punto di partenza per rafforzare ulteriormente il nostro supporto alle imprese e il nostro ruolo propositivo nel confronto con le istituzioni locali e nazionali”.

579153
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube