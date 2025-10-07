Niscemi, irregolarità riscontrate presso un’officina meccanica: la Polizia di Stato sanziona il titolare.

NISCEMI, 07 Ottobre 2025 – La Polizia di Stato, nell’ambito di mirate attività di prevenzione e contrasto alle violazioni in materia amministrativa e di sicurezza stradale, ha effettuato controlli ed ispezioni presso alcune officine meccaniche della provincia al fine di garantire il rispetto delle normative a tutela della sicurezza stradale dei cittadini, assicurando una leale concorrenza commerciale. Nel corso di detti controlli, agenti del Distaccamento Polizia Stradale di Gela, unitamente a quelli del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Niscemi, hanno accertato numerose irregolarità e violazioni di legge in un’officina di Niscemi. In particolare, è stato rilevato che il titolare svolgeva attività di rivendita di ricambi usati in assenza delle prescritte autorizzazioni e in violazione della normativa di settore, nonché la mancanza del registro obbligatorio per la tracciabilità dei pezzi di ricambio. Inoltre, i registri relativi alla gestione dei rifiuti speciali risultavano tenuti in maniera difforme rispetto alle disposizioni vigenti. L’attività di controllo ha portato alla contestazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 20mila euro e all’esecuzione di 13 sequestri amministrativi riguardanti veicoli posseduti a vario titolo dal titolare dell’officina. I controlli e le verifiche proseguiranno, al fine di garantire il rispetto della normativa vigente.

