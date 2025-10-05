  • 5 Ottobre 2025 -
chiaramonte gulfi | Cronaca

Scontro tra auto sulla SP 3 a Chiaramonte Gulfi: due feriti, non gravi

Tempo di lettura: 2 minuti

CHIARAMONTE GULFI, 05 Ottobre 2025 – Un incidente stradale si è verificato ieri, poco prima delle 19, sulla Strada provinciale n.3 nel territorio di Chiaramonte Gulfi. Per cause ancora da accertare, due veicoli, una Fiat Punto e una Toyota, si sono scontrati.

Nell’impatto, due persone sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che le hanno trasportate d’urgenza in ospedale per le cure necessarie. Fortunatamente, le loro condizioni non destano preoccupazioni particolari e non si troverebbero in pericolo di vita.

Per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, sono intervenuti i carabinieri di Chiaramonte Gulfi.

 

 

foto franco assenza

578788
© Riproduzione riservata

