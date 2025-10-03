L’Avimecc Volley Modica a grandi passi verso l’avvio ufficiale della stagione

Modica, 03 ottobre 2025 – Entusiasmo e impegno per cercare di arrivare nelle migliori condizioni possibili al 25 ottobre, data d’inizio del campionato di serie A3.

È questo l’obiettivo principale dell’Avimecc Modica che alterna sedute di allenamento tra sala pesi, tecnica e tattica.

Domani pomeriggio alle 15,30, intanto, i “Galletti” di coach Enzo Distefano saranno impegnati al “PalaCalafiore” di Reggio Calabria nel secondo allenamento congiunto di questa pre season, con i reggini della Domotek.

Dopo quello del “PalaRizza” con Bronte,dunque, i biancoazzurri alzano l’asticella e testeranno la loro crescita con una pari grado che tra gli addetti ai lavori è una delle squadre candidate al salto di serie.

“Abbiamo concluso la quarta settimana di preparazione – spiega Manuel Benassi – vedo che nel gruppo ci sono entusiasmo e motivazioni importanti per una squadra giovane che vuole dimostrare il suo valore. Il nostro è un gruppo giovane, ma di qualità che dimostra ogni giorno grandi qualità soprattutto sotto l’aspetto tecnico. Dopo le sensazioni positive avute nell’allenamento congiunto con Bronte -continua – domani ci alleneremo congiuntamente con Reggio Calabria, dove troveremo una formazione di spessore che già l’anno scorso ha disputato un campionato eccellente e forse al di sopra delle aspettative, noi siamo preparati per affrontare questo test che sarà sicuramente diverso da quello con il Ciclope, ma siamo fiduciosi e molto motivati. Essendo io scaramantico sia nello sport sia nella vita- conclude il vice allenatore dell’Avimecc Modica – dobbiamo teniamo i piedi per terra e lavoriamo per arrivare nelle migliori condizioni possibili alle prima di campionato a Campobasso”.

Tra i nuovi atleti che si sono subito integrati al gruppo c’è Lorenzo Bertozzi, che ritorna in Italia dopo la bella esperienza vissuta negli Stati Uniti.

“Mi sto trovando molto bene con i miei nuovi compagni di squadra – dichiara Bertozzi – sin da subito siamo tutti molto uniti e stiamo lavorando al meglio per affrontare questa nuova stagione. Personalmente ho come obiettivo dare il meglio di me sempre e aiutare la squadra nel miglior modo possibile, come obiettivo di squadra credo di centrare l’ingresso in Coppa Italia e arrivare il più in alto possibile in campionato. Torno in Italia dopo l’esperienza negli States, dove – conclude Bertozzi – da capitano dovevo cercare di guidare la squadra e aiutare i ragazzi più piccoli, a Modica, invece, mi trovo bene con lo ‘zoccolo duro’ e sono io a chiedere qualche consiglio a Nastasi per la ricezione a Chillemi per l’attacco e sono io a farmi guidare dai ragazzi che hanno maggiore esperienza”.

Intanto, in casa biancoazzurra è arrivato un fiocco rosa. Ieri, infatti, Andrea Raso e la sua compagna Delia sono diventati genitori della piccola Eva. A loro vanno i migliori auguri da tutta la famiglia Avimecc Volley Modica.

