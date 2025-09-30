  • 30 Settembre 2025 -
Politica | Ragusa

Memoria e Accoglienza, l’arancione che unisce Ragusa alle vittime del naufragio di Lampedusa

Ragusa, 30 settembre 2025 – Su richiesta del Comitato 3 ottobre, nella notte tra il 2 e il 3 del mese prossimo, dodicesimo anniversario di uno dei naufragi più tragici al largo di Lampedusa, il Palazzo municipale sarà illuminato di arancione in segno di adesione alla Giornata della Memoria e dell’Accoglienza.

“Il Mediterraneo, il nostro mare “di casa” – dichiara l’assessora alle Politiche per l’Inclusione, Elvira Adamo – si è trasformato negli ultimi anni in un cimitero invisibile per tante persone migranti in cerca di una vita e di un futuro. Il Mediterraneo custodisce corpi, ma anche storie, racconti, speranze.
La Giornata della Memoria e dell’Accoglienza è un segnale per esprimere solidarietà ma anche per commemorare le persone migranti scomparse che, spesso, restano senza nome, perdendo così non solo la vita ma anche l’identità.
I Servizi Sociali del Comune sostengono le spese per la sepoltura dei corpi di uomini, donne e bambini che il mare restituisce sulle nostre spiagge; ma il nostro obiettivo è quello di arrivare a un’identificazione certa in collaborazione con le Forze dell’ordine, altri Enti pubblici e organizzazioni non profit, per poter scrivere un nome e, magari, poter avvisare una famiglia”.

