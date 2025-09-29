Scicli, eletti i nuovi presidenti delle commissioni consiliari

SCICLI, 29 Settembre 2025 – Oggi si sono riunite le Commissioni Consiliari Permanenti e sono stati eletti i Presidenti, i Vice Presidenti e i Segretari delle rispettive Commissioni come segue:

1° Commissione Consiliare

Mirabella Felicia Maria (Vindigni Sindaco) – Presidente Iurato Debora (Obiettivo Comune) – Vice Presidente Micarelli Sabrina (Forza Italia) – Segretario Arrabito Giuseppe (Forza Italia) Pacetto Consuelo (Start Scicli)

2° Commissione Consiliare

Buscema Marianna (Italia Viva/PSI) – Presidente Causarano Salvatore (Obiettivo Comune) – Vice Presidente Riccotti Caterina (P.D.) – Segretario Mirabella Ignazio Bruno (Scicli Bene in Comune) Giannone Vincenzo (Forza Italia)

3° Commissione Consiliare

Puglisi Giuseppe (Libertà Popolare) – Presidente Muriana Stefania (Siamo Scicli) – Vice Presidente Lopes Marco (Vindigni Sindaco) – Segretario Bonincontro Lorenzo (Siamo Scicli) Di Benedetto Andrea (Indipendente)

CAPI GRUPPO CONSILIARI:

BONINCONTRO Lorenzo -Siamo Scicli- DI BENEDETTO Andrea – Gruppo Misto- RICCOTTI Caterina – P.D.- MIRABELLA Felicia Maria – Giorgio Vindigni Sindaco- IURATO Debora –Obiettivo Comune- ARRABITO Giuseppe –Forza Italia- PUGLISI Giuseppe –Libertà Popolare- BUSCEMA Marianna – Italia Viva-

