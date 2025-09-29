Scicli, eletti i nuovi presidenti delle commissioni consiliari

SCICLI, 29 Settembre 2025 – Oggi si sono riunite le Commissioni Consiliari Permanenti e sono stati eletti i Presidenti, i Vice Presidenti e i Segretari delle rispettive Commissioni come segue:
1° Commissione Consiliare
- Mirabella Felicia Maria (Vindigni Sindaco) – Presidente
- Iurato Debora (Obiettivo Comune) – Vice Presidente
- Micarelli Sabrina (Forza Italia) – Segretario
- Arrabito Giuseppe (Forza Italia)
- Pacetto Consuelo (Start Scicli)
2° Commissione Consiliare
- Buscema Marianna (Italia Viva/PSI) – Presidente
- Causarano Salvatore (Obiettivo Comune) – Vice Presidente
- Riccotti Caterina (P.D.) – Segretario
- Mirabella Ignazio Bruno (Scicli Bene in Comune)
- Giannone Vincenzo (Forza Italia)
3° Commissione Consiliare
- Puglisi Giuseppe (Libertà Popolare) – Presidente
- Muriana Stefania (Siamo Scicli) – Vice Presidente
- Lopes Marco (Vindigni Sindaco) – Segretario
- Bonincontro Lorenzo (Siamo Scicli)
- Di Benedetto Andrea (Indipendente)
CAPI GRUPPO CONSILIARI:
|BONINCONTRO Lorenzo -Siamo Scicli-
|DI BENEDETTO Andrea – Gruppo Misto-
|RICCOTTI Caterina – P.D.-
|MIRABELLA Felicia Maria – Giorgio Vindigni Sindaco-
|IURATO Debora –Obiettivo Comune-
|ARRABITO Giuseppe –Forza Italia-
|PUGLISI Giuseppe –Libertà Popolare-
|BUSCEMA Marianna – Italia Viva-