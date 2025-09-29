  • 29 Settembre 2025 -
  • 29 Settembre 2025 -
Politica | Scicli

Scicli, eletti i nuovi presidenti delle commissioni consiliari

Tempo di lettura: 2 minuti

SCICLI, 29 Settembre 2025 – Oggi si sono riunite le Commissioni Consiliari Permanenti e sono stati eletti i Presidenti, i Vice Presidenti e i Segretari delle rispettive Commissioni come segue:

1° Commissione Consiliare

  1. Mirabella Felicia Maria (Vindigni Sindaco)           – Presidente
  2. Iurato Debora (Obiettivo Comune)                           – Vice Presidente
  3. Micarelli Sabrina (Forza Italia)                                 – Segretario
  4. Arrabito Giuseppe (Forza Italia)
  5. Pacetto Consuelo (Start Scicli)

2° Commissione Consiliare 

  1. Buscema Marianna (Italia Viva/PSI)                        – Presidente
  2. Causarano Salvatore (Obiettivo Comune)                – Vice Presidente
  3. Riccotti Caterina (P.D.)                                                 – Segretario
  4. Mirabella Ignazio Bruno (Scicli Bene in Comune)
  5. Giannone Vincenzo (Forza Italia)

 

              3°  Commissione Consiliare

  1. Puglisi Giuseppe (Libertà Popolare)                         – Presidente
  2. Muriana Stefania (Siamo Scicli)                               – Vice Presidente
  3. Lopes Marco (Vindigni Sindaco)                             – Segretario
  4. Bonincontro Lorenzo (Siamo Scicli)
  5. Di Benedetto Andrea (Indipendente)

CAPI GRUPPO CONSILIARI:

BONINCONTRO Lorenzo -Siamo Scicli-
DI BENEDETTO Andrea – Gruppo Misto-
RICCOTTI Caterina – P.D.-
MIRABELLA Felicia Maria – Giorgio Vindigni Sindaco-
IURATO Debora –Obiettivo Comune-
ARRABITO Giuseppe  –Forza Italia-
PUGLISI Giuseppe –Libertà Popolare-
BUSCEMA Marianna – Italia Viva-

 

© Riproduzione riservata

