Scambio di consegne tra i Kiwanis club di Modica e Siracusa. Cambiano anche i luogotenenti governatori della Div. 3 Sicilia Sud Est

Modica, 29 settembre 2025 – E’ stata una giornata memorabile quella vissuta dai Club Kiwanis di Modica e Siracusa che hanno proceduto domenica scorsa, in un noto albergo della riviera di Marina di Modica, al passaggio della Campana dei due sodalizi in uno a quello delle insegne e collare anche tra il Luogotenente governatore della Div. 3 Sicilia del Sud Est ovvero tra l’uscente Antonello Forestiere e quello entrante Antonio Davì. Le due cerimonie, che seguono un rigido protocollo procedurale, segnano l’apertura dell’anno sociale 2025/2026.

Sono stati presenti il vice governatore designato del Kiwanis Distretto Italia San Marino, Francesco Cardile, il Governatore Eletto del Kiwanis Italia San Marino, Nunzio Spampinato, il tesoriere designato del Kiwanis Distretto Italia San Marino, Carlo Assenza, il past governatore del Kiwanis Distretto Italia San Marino, Salvatore Chianello.

Il saluto augurale del Governatore Basilio Valente ha aperto la fase del cerimoniale che ha registrato l’illustrazione (tramite un video) del lavoro realizzato dalla presidente uscente del Club di Modica, Maria Zingale e quindi lo scambio delle insegne con la neo presidente Pina Angelico che dopo l’investitura ha illustrato il programma e il suo direttivo.

Sono entrati a fare parte del club, Samuel Macaluso, già presidente del Key Club Principi Grimaldi di Modica, al suo posto è subentrato Salvatore Bosco, e Michele Minioto, già socio del club di Scicli.

Altro momento significativo il passaggio del collare del Club di Siracusa. La presidente uscente Nella Giallongo ha riassunto la sua attività relativa al mandato con l’ausilio di un video. Alla fine la presidente uscente ha consegnato il collare e il distintivo alla presidente entrante, Nelly Greco che ha esposto il programma del suo futuro mandato.

Dopo un saluto video di Giancarlo Bellina, coordinatore Distrettuale dell’area Ambiente la giornata vive un momento particolare: il passaggio del collare e dello spillino da Antonello Forestiere, Luogotenente governatore uscente, ad Antonio Davì luogotenente governatore entrante della Div. 3 Sicilia Sud Est. Vengono illustrati il programma consuntivo da parte di Forestiere e quello futuro di Davì.

Dopo la consegna di targhe e di riconoscimenti delle presidenti e dei Luogotenenti Governatori la giornata si conclude con una nota del cerimoniere, Marco Sammito, che evidenzia la necessità che il Kiwanis International, sinora silente, assuma una posizione netta contro il genocidio della Striscia di Gaza, dove sinora sono stati trucidati venti mila bambini, uccidi dalle bombe, dagli stenti e dalla fame. “Serving the children of the world” è la missione del service mondiale che va comunque e dovunque onorato e servito.

Salva