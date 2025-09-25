  • 25 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 25 Settembre 2025 -
Politica regionale | Ragusa

Urologia a Ragusa smantellata: Campo: “Ennesimo scippo ai danni del capoluogo di provincia”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 25 settembre 2025 – “Quello che temevamo e che avevamo denunciato in tempi non sospetti sta accadendo, nonostante le rassicurazioni del direttore generale dell’Asp Pino Drago. Nella nuova rete ospedaliera siciliana è previsto il trasferimento del reparto di Urologia da Ragusa a Modica”. Lo dice la deputata regionale Stefania Campo dopo l’approvazione della nuova Rete ospedaliera regionale in Sicilia, voluta dal presidente Renato Schifani e condivisa dall’intera maggioranza di centrodestra, nella quale si assiste ad un vero e proprio smantellamento del reparto in questione, dall’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, verso il nosocomio modicano. “I numeri parlano chiaro – evidenzia Campo -: a Ragusa da 14 posti letto si passa a soli 4 in Day Hospital, mentre Modica, che nel 2019 non disponeva di alcun posto letto in urologia, ne ottiene addirittura 13 per la Degenza Ordinaria e 2 per il Day Hospital. È evidente quindi come il reparto di Ragusa viene cancellato e trasferito di sana pianta a Modica, in una logica che nulla ha a che vedere con la razionalizzazione sanitaria, ma molto con calcoli e pressing politici. Questa decisione è gravissima e rappresenta un colpo diretto al ruolo baricentrico del Giovanni Paolo II, che dovrebbe essere l’ospedale di riferimento per l’intera provincia. La città di Ragusa viene nuovamente umiliata e penalizzata, senza che nessun esponente politico e istituzionale dell’attuale maggioranza di centrodestra abbia mosso un dito per difenderla. Ancora una volta, gli interessi dei cittadini vengono sacrificati sull’altare delle convenienze politiche. Su questa vicenda anche il sindaco Peppe Cassì va richiamato alla responsabilità istituzionale per il ruolo che ricopre: abbia il coraggio di fare opposizione alle scelte scellerate del suo stesso partito e del presidente Schifani invece di far prevalere le sue ambizioni personali, del resto è o non è ancora il sindaco di questa città? Non possiamo inoltre non rivolgere una dura critica al direttore generale dell’ASP di Ragusa, Pino Drago. Già nel novembre 2024 e successivamente il 6 giugno 2025, avevamo sollevato dubbi e allarmi su possibili manovre volte allo smantellamento dell’urologia a Ragusa. Il direttore Drago ci aveva rassicurato, garantendo che ciò non sarebbe mai accaduto. Oggi, alla luce dei fatti, dobbiamo denunciare o il suo colpevole lassismo o, peggio ancora, l’averci consapevolmente mentito. Chiediamo conto non solo di questo tradimento, ma anche di quale futuro attenda gli altri reparti e servizi sanitari del nostro ospedale. Perché se queste sono le premesse, il rischio è che Ragusa continui a subire depotenziamenti a vantaggio di logiche estranee al buon senso e al diritto dei cittadini alla salute. Il nostro impegno è e sarà totale: non permetteremo che questo ennesimo scippo passi sotto silenzio. Denunciamo con forza la responsabilità politica del centrodestra, della deputazione locale del centrodestra, dell’assessora Faraoni e del direttore generale Drago. L’Ospedale Giovanni Paolo II non può e non deve essere trattato come una preda da sbranare”.

577816
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube