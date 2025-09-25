Screening gratuito del colon retto: l’ASP Ragusa incontra i cittadini a Pedalino

Pedalino(Comiso) – L’ASP di Ragusa sarà presente domenica 28 settembre, in occasione della Sagra della Vendemmia di Pedalino (frazione di Comiso), con uno stand dedicato allo screening gratuito per la prevenzione dei tumori del colon retto. L’iniziativa nasce dalla collaborazione con il Lions VIII Circoscrizione e con i Club Iblei e si inserisce tra le azioni previste dal Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025.

Lo stand sarà attivo dalle ore 12.30 alle 22. La popolazione target – uomini e donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni, senza patologie intestinali e che non abbiano già effettuato il test negli ultimi due anni – potrà aderire facilmente al programma. Dopo una breve registrazione, sarà consegnata una provetta per il test del sangue occulto nelle feci: un esame semplice, rapido e non invasivo, che si effettua comodamente a casa. Il campione andrà poi riconsegnato presso i laboratori pubblici degli ospedali di Ragusa, Modica Scicli, Vittoria e Comiso; tutte le provette verranno successivamente inviate al laboratorio di Vittoria per l’analisi.

Il tumore del colon retto, se individuato precocemente, può essere curato in maniera molto più efficace. Per questo l’ASP di Ragusa invita tutti i cittadini della fascia di età interessata a partecipare allo screening.

Il supporto del Lions Club si inserisce all’interno del protocollo d’intesa siglato tra il Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico (DASOE) dell’Assessorato regionale della Salute e il Lions Club International, con l’obiettivo di sostenere le attività connesse al Piano della Prevenzione 2020-2025 e di promuovere campagne di comunicazione mirate alla salute. Grazie a questa sinergia, il Lions continuerà a raccogliere adesioni anche nei mesi successivi, fino a dicembre, rafforzando la collaborazione con l’ASP di Ragusa e contribuendo a diffondere la cultura della prevenzione nel territorio.

