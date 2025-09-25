Modica Calcio in lutto. E’ morto l’indimenticato portiere Giuseppe Valzoni

MODICA, 25 Settembre 2025 –

È un giorno triste per il mondo del calcio calabrese ma anche modicano: si è spento all’età di 75 anni, a causa di una grave malattia, Giuseppe Valzoni, ex portiere, tra altri del Modica e del Cosenza Calcio e preparatore atletico molto stimato.

Giunto a Cosenza dal Varese in Serie A alla fine degli anni ’60, Valzoni ha legato indissolubilmente il suo nome e la sua carriera alla città dei lupi, disputando due campionati in Serie C tra il 1969 e il 1971. La sua professionalità e il suo talento lo hanno reso un punto di riferimento per i tifosi e per la squadra, ma è fuori dal campo che ha dimostrato la sua grandezza, costruendo una famiglia e continuando a dedicare la sua vita allo sport.

Dopo le stagioni in rossoblù, la carriera di Valzoni è proseguita in Calabria, dove ha difeso i pali di diverse squadre, tra cui il Rende, con cui ha conquistato una storica promozione in Serie C, la Morrone e il Castrovillari. Oltre a queste, la sua esperienza lo ha visto anche a difesa delle porte di Modica ed Empoli.

Una volta appesi i guanti al chiodo, Valzoni ha messo la sua vasta esperienza al servizio delle nuove generazioni, specializzandosi come preparatore dei portieri. Il suo legame con il Cosenza Calcio non si è mai spezzato, tornando a collaborare con il club, al fianco di Gigi Marulla, nei difficili anni della Serie D dopo il fallimento.

Valzoni non sarà ricordato solo come un atleta di talento, ma soprattutto come un uomo dal cuore grande. Ha saputo trasmettere la sua passione e il suo amore per il calcio, forgiando non solo atleti, ma anche uomini.

“Va a raggiungere le due figlie in cielo -commenta l’ex compagno di squadra a Modica, il terzino Antonio Ballariano”.

Il suo nome rimane scolpito nella memoria dei tifosi cosentini per un episodio rimasto nella storia: la celebre partita contro l’Internapoli nella stagione 1969-70. In quell’occasione, Valzoni parò per ben due volte un calcio di rigore, costringendo l’arbitro a farlo ripetere una terza volta. La decisione scatenò l’ira dei tifosi, portando all’invasione di campo e alla successiva squalifica dello stadio “San Vito”.

I funerali di Giuseppe Valzoni si terranno sabato 27 settembre alle ore 10:30 presso la Parrocchia SS. Salvatore di Castrolibero.

