  • 24 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 24 Settembre 2025 -
Ragusa | Sanità

Ragusa. Il Centro per l’Autismo si sposterà in via Berlinguer: accordo tra Comune e ASP

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 24 settembre 2025 – Il Comune di Ragusa ha manifestato “piena e convinta disponibilità” a concedere all’Azienda Sanitaria Provinciale i locali di via Berlinguer n.20 per il trasferimento temporaneo del Centro Diurno per l’Autismo. La decisione si inserisce nel quadro dell’avvio dei lavori di riqualificazione dell’ex RSA di piazza Igea, dove sono previsti interventi di consolidamento antisismico finanziati dalla Protezione civile regionale.
Gli spazi, già oggetto di appositi sopralluoghi, risultano conformi agli standard richiesti per attività socio-sanitarie e saranno concessi in comodato d’uso gratuito. L’utilizzo riguarderà l’intero piano terra e una parte del primo piano dell’edificio.
Il trasferimento – trattandosi di lavori non compatibili con lo svolgimento delle attività – si è reso necessario per assicurare la continuità del servizio. Il Centro Diurno per l’Autismo, che attualmente accoglie venti pazienti suddivisi in due moduli, potrà così continuare regolarmente i percorsi terapeutici ed educativi.
“Questa soluzione – sottolinea il Direttore generale dell’ASP, Giuseppe Drago – consentirà di garantire la continuità delle cure e delle attività educative senza creare disagi per i nostri utenti e per le loro famiglie. Esprimo un sentito ringraziamento all’Amministrazione comunale per la collaborazione istituzionale e la sensibilità dimostrata. È un esempio concreto di come, facendo rete tra enti, si possano trovare risposte efficaci e tempestive ai bisogni della comunità”.
“Abbiamo subito accolto la richiesta dell’ASP – prosegue il sindaco, Peppe Cassì – consapevoli di quanto sia fondamentale per la nostra comunità il servizio offerto dal Centro Diurno per l’Autismo. Con questa concessione temporanea, la Casa protetta di via Berlinguer, un luogo a lungo abbandonato e praticamente mai utilizzato dagli anni ’80 a oggi, si appresta a mettersi al servizio dei ragusani. Anche dopo questa fase, infatti, i locali di via Berlinguer, che ricordo essere stati oggetto di lavori per un importo superiore al milione di euro che hanno interessato la ristrutturazione del piano terra, la rigenerazione di tutta l’area esterna e il completamento di primo e secondo piano, rappresenteranno un riferimento per la nostra assistenza sociosanitaria”.

577741
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube