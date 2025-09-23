  • 23 Settembre 2025 -
Politica | Ragusa

Bocciata mozione su Punta di Mola, PD Ragusa: “L’amministrazione ignora sicurezza e decoro della spiaggia”

Ragusa, 23 settembre 2025 – Il Gruppo Consiliare del Partito Democratico al Consiglio comunale di Ragusa, composto da Peppe Calabrese (capogruppo), Giuseppe Podimani e Mario Chiavola, esprime “profonda delusione per la bocciatura della mozione presentata per migliorare le condizioni e la fruibilità della spiaggia di Punta di Mola, a Marina di Ragusa. Una decisione incomprensibile che nega ai cittadini e ai turisti servizi essenziali e maggiore sicurezza”.

La nostra mozione, semplice e di buon senso, proponeva interventi concreti a beneficio di tutti: una maggiore attenzione alla pulizia dell’arenile e l’installazione di nuovi cestini per i rifiuti; lo spostamento della doccia vicino alla scala di accesso, per una maggiore comodità dei bagnanti; la posa di una passerella pedonale per facilitare l’ingresso in spiaggia; l’esproprio di una fascia di circa 10 metri di spiaggia privata e attualmente non accessibile; il ripristino delle condizioni di sicurezza, con la presenza di bagnini e una torretta di avvistamento, come previsto dalla normativa.

“L’assessore di riferimento ha bocciato la nostra proposta per meri motivi politici, senza fornire alcuna valida motivazione”, dichiarano i consiglieri dem. “Questa scelta, dettata da un atteggiamento pretestuoso, priva la comunità della possibilità di godere di una spiaggia più pulita, sicura e accogliente”.

“Il gruppo consiliare del Partito Democratico – dichiara in particolare Peppe Calabrese – ribadisce che la cura e la valorizzazione del litorale non possono essere ostaggio di calcoli politici. Continueremo a batterci perché Marina di Ragusa e Punta di Mola ricevano i servizi e la sicurezza che i cittadini meritano”.

