Sparatoria a Scicli: arrestato 28enne albanese. Trovato con una pistola carica

SCICLI, 22 Settembre 2025 – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica, in collaborazione con il personale della Tenenza di Scicli, hanno arrestato un cittadino albanese di 28 anni, residente in Italia, dopo essere stato trovato in possesso di una pistola carica, un pugnale e munizioni. L’arresto è avvenuto domenica pomeriggio a seguito di numerose segnalazioni giunte al 112 che indicavano la presenza di individui armati per le strade di Scicli.
All’arrivo sul posto, in Via Aleardi, i militari hanno trovato il giovane a terra, sanguinante, con l’arma accanto al corpo. La persona è stata immediatamente disarmata e soccorsa. Le ferite alla testa sono state successivamente collegate a una lite violenta avvenuta poco prima in Largo Gramsci. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, l’uomo, insieme a un altro connazionale, aveva avuto un alterco con due cittadini tunisini. Durante la rissa, uno degli albanesi avrebbe esploso dei colpi d’arma da fuoco (probabilmente a pallini), causando lievi lesioni ai due nordafricani, prima di darsi alla fuga.
I Carabinieri hanno fornito la prima assistenza ai tre feriti e hanno raccolto testimonianze e prove sul luogo della lite per ricostruire l’accaduto e avviare le ricerche dell’albanese in fuga. La pistola e il pugnale sono stati sequestrati. Dopo aver ricevuto le cure mediche presso l’ospedale “Maggiore” di Modica, il 28enne albanese è stato arrestato per violazione della normativa sulle armi e ricettazione, dato che la pistola è risultata essere stata rubata. L’altro albanese fuggito è invece indagato per tentato omicidio.
In attesa del contraddittorio e della conferma delle accuse, il giovane arrestato è stato trasferito alla casa circondariale di Ragusa e si trova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.