  • 22 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 22 Settembre 2025 -
Cronaca | News in primo piano | Scicli

Sparatoria a Scicli: arrestato 28enne albanese. Trovato con una pistola carica

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

SCICLI, 22 Settembre 2025  – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica, in collaborazione con il personale della Tenenza di Scicli, hanno arrestato un cittadino albanese di 28 anni, residente in Italia, dopo essere stato trovato in possesso di una pistola carica, un pugnale e munizioni. L’arresto è avvenuto domenica pomeriggio a seguito di numerose segnalazioni giunte al 112 che indicavano la presenza di individui armati per le strade di Scicli.

All’arrivo sul posto, in Via Aleardi, i militari hanno trovato il giovane a terra, sanguinante, con l’arma accanto al corpo. La persona è stata immediatamente disarmata e soccorsa. Le ferite alla testa sono state successivamente collegate a una lite violenta avvenuta poco prima in Largo Gramsci. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, l’uomo, insieme a un altro connazionale, aveva avuto un alterco con due cittadini tunisini. Durante la rissa, uno degli albanesi avrebbe esploso dei colpi d’arma da fuoco (probabilmente a pallini), causando lievi lesioni ai due nordafricani, prima di darsi alla fuga.

I Carabinieri hanno fornito la prima assistenza ai tre feriti e hanno raccolto testimonianze e prove sul luogo della lite per ricostruire l’accaduto e avviare le ricerche dell’albanese in fuga. La pistola e il pugnale sono stati sequestrati. Dopo aver ricevuto le cure mediche presso l’ospedale “Maggiore” di Modica, il 28enne albanese è stato arrestato per violazione della normativa sulle armi e ricettazione, dato che la pistola è risultata essere stata rubata. L’altro albanese fuggito è invece indagato per tentato omicidio.

In attesa del contraddittorio e della conferma delle accuse, il giovane arrestato è stato trasferito alla casa circondariale di Ragusa e si trova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

577574
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube