Ispica | Politica

Ispica. 965.340 euro per pulizia canale Sulla e Scardina per 9 km

Tempo di lettura: 2 minuti

Ispica, 22 settembre 2025 – Sempre alta l’attenzione dell’Amministrazione Leontini verso la pulizia dei corsi d’acqua pubblici.
Grazie all’impulso dall’Assessore Massimo Dibenedetto e dal lavoro di squadra attuato con il Capo Settore Salvatore Nigito, l’amministrativo Petrolo e con Giuseppe Caschetto, che ha seguito minuziosamente gli ultimi lavori di pulizia canali finanziati dall’Autorità di Bacino, il Governo Schifani ha deciso di continuare ad investire sul territorio ispicese, così, accogliendo le sollecitazioni del Sindaco Leontini e dell’Assessore Dibenedetto, ha finanziato ed autorizzato il Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana Ing. Sergio Tumminello ad attuare un intervento, dell’importo complessivo di €. 965.340,00, che interesserà il riefficientamento del corso d’acqua dei Torrenti Cava Sulla e Torrente Cava Scardina per un tratto di 9,0 km.

Siamo contenti – dichiarano il Sindaco Innocenzo Leontini e l’Assessore Massimo Dibenedetto – del fatto che il Presidente Schifani e il suo Governo abbiano ascoltato le nostre istanze e che tengano alta l’attenzione sul problema dei corsi d’acqua che spesso, non puliti, hanno provocato più danni di quelli che si potevano evitare investendo nella prevenzione.
Quasi due milioni di euro in due anni per la pulizia canali ad Ispica – concludono il Sindaco Innocenzo Leontini e l’assessore Massimo Dibenedetto – è un evento storico è testimonia la bontà del nostro buon lavoro.

© Riproduzione riservata

