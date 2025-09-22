  • 22 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 22 Settembre 2025 -
Modica | Sport

Dopo la pausa si torna a gareggiare per la Coppa Sicilia, buoni risultati per la Motyka Bike School

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 22 settembre 2025 – Dopo la parentesi estiva il mondo della mountain bike è tornato all’agonismo con la V^ tappa di Coppa Sicilia che ieri si è disputata a Rometta Marea.
Nella ridente cittadina messinese, per i colori della Motyka Bike School Modica, sono arrivati subito dei buoni risultati.
Per i gialloneri della Contea, a farla da padrone è stato ancora una volta Nicolò Tagliarini, che ha dimostrato tutte le sue capacità salendo sul gradino più alto del podio della categoria G3M.
Nella stessa categoria è salito sul podio anche Simone Adamo che ha concluso la sua performance al terzo posto. Da non sottovalutare anche la nona posizione finale di Gabriele Aprile.
Podio soltanto sfiorato nella categoria G1M, dove Santiago Borgese si è classificato al quarto posto.
Nella categoria G4M, infine, Dominik Borgese ha ottenuto un onorevolissimo quinto posto.
“Dopo le vacanze estive – spiega Arianna Melilli – abbiamo iniziato il nostro cammino in maniera positiva. I nostri atleti hanno ottenuto buoni risultati e fornito buone prestazioni. La cosa che più ci rende felici al di la dei buoni risultati ottenuti – conclude – che tutti hanno dato il massimo in gara ma hanno affrontato la stessa all’insegna del divertimento”.

577537
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube