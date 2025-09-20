  • 20 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 20 Settembre 2025 -
Attualità | Ragusa

Ragusa. Lions, al via l’anno sociale della VIII Circoscrizione: “Ascolto, alleanze, impatto”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 20 settembre 2025 – Una prima riunione interessante svoltasi a Villa Fortugno con la donazione di occhiali smart per una ipovedente .
Giovedì scorso , 19 settembre, a Villa Fortugno si è tenuta la prima riunione della VIII Circoscrizione dei Lions Clubs, guidata dal presidente Gigi Bellassai. Un incontro molto partecipato, con la presenza di autorità lionistiche, soci e dei giovani Leo. Un ringraziamento speciale è stato rivolto al Vice Governatore Walter Buscema, per la presenza e la guida, e a Fabio Gaudioso, presidente della VII Circoscrizione, con il quale è stata annunciata la volontà di costruire un vero “ponte operativo” tra le due circoscrizioni: progetti condivisi, calendario coordinato e scambio continuo di competenze.
Il presidente Bellassai ha sottolineato che “sette e otto insieme significano due Circoscrizioni ma un’unica squadra al servizio delle comunità”.
Durante la serata è stato realizzato, in collaborazione con il Lions Club Ragusa Host, un importante service per la consegna di occhiali smart Evision con intelligenza artificiale a una cittadina ipovedente la signora Elena. “ Non inauguriamo solo un anno sociale – ha detto Bellassai – ma decidiamo il segno che vogliamo lasciare nella nostra comunità”. L’8^ Circoscrizione ha infatti una tradizione di concretezza – ha ribadito Bellassai- : scuole, famiglie , periferie ed ambiente.
Il programma della VIII Circoscrizione , così come ben illustrato dal presidente , si articola in sei grandi aree:
1. Scuola, salute e prevenzione
• Progetto Martina: copertura di almeno il 70% delle scuole superiori.
• Convenzione con l’ASP per screening sul tumore del colon.
• Azioni mirate contro la dispersione scolastica.
2. Legalità e cittadinanza attiva
• Percorsi nelle scuole e laboratori su cittadinanza digitale, coordinati da Pippo Russotto.
• Teatro pedagogico per i giovani, a cura di Peppe Raffa.
3. Inclusione e comunità
• Progetti Kairos e sport inclusivo (capofila L.C. Modica).
• “Zaino sospeso” per i bambini più fragili di Acate, coordinato da Luigi Ciavorella.
4. Ambiente
• Piantumazioni e adozione di aree verdi con targhe educative.
• Lions Day come vetrina dei service.
5. Pace
• Coinvolgimento di almeno 10 scuole nel concorso “Poster per la pace”.
• Un service solidale dedicato al monaco buddista Giosho Morishita, che a Comiso ha costruito l’unica Pagoda della Pace in Italia.
6. Pilasti Lions
• Progetti annuali misurabili nei settori vista, diabete, oncologia pediatrica, fame e ambiente.
Il presidente ha annunciato poi la definizione di un calendario condiviso per evitare sovrapposizioni di date e di eventi e una “cabina di regia” con referenti tematici e report mensili.
Momento cardine dell’anno sociale sarà sicuramente la visita del Governatore distrettuale Diego Taviano programmata dal 28 al 30 novembre, con tappe a Ragusa, Comiso, Vittoria, Scicli e Modica.
Il presidente Bellassai ha concluso con un appello all’unità:
“Ogni zaino sospeso, ogni attività di servizio ai più deboli, ogni screening, ogni albero piantato è un tassello di speranza. Diversi luoghi, un solo cuore che serve”.
Nel corso della riunione interessanti e proficui gli interventi di Biagio Ciarcia’ della Zona 21, di Giuseppe Valvo della Zona 22 , dei presidenti di Club Carmen Occipinti, Sonia Calabrese, Daniela Marchi, Rosario Alescio e della vice presidente di Club Gabriella Mirabella .
Nella foto un momento della riunione .

577366
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube