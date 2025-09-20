Il rossoblù torna a casa. Prima gara del Modica Calcio, arriva il Giarre

Modica, 20 settembre 2025 – Al Vincenzo Barone arriva il Giarre, tutto il gruppo a disposizione di mister Raciti

Dopo la prima uscita del Modica Calcio a Viagrande contro l’Atletico Catania, finita per 1-1, è tempo di dare il via anche alle gare casalinghe per il Modica che non vede l’ora di iniziare questo campionato davanti al proprio pubblico.

Come per la gara di Coppa Italia contro il Palazzolo sarà ancora il Vincenzo Barone ad accompagnare le gesta dei ragazzi allenati da Filippo Raciti, in attesa di un vicino approdo al Pietro Scollo, nuova casa dello sport cittadino.

La società di Mattia Pitino e Luca Gugliotta si prepara, dunque ad un grande evento, anche sugli spalti, con una campagna abbonamenti chiusa con numeri da record per la cittadina, la prima in casa con un pubblico che anno dopo anno diventa sempre più ampio e si innamora di questi colori legati al calcio e alla sua bellezza.

In campo, domenica, ci sarà il Giarre a dare battaglia dopo il pareggio casalingo contro la Leonfortese, la formazione gialloblù si presenta con l’ex Kevin Montanaro, e figure conosciute nella categoria come Llama. Una formazione ben costruita che si prepara a dare sicuramente filo da torcere, in un campo dove tutti danno il massimo per far bene e colpire una delle compagini più apprezzate della categoria.

Il Modica, dal canto suo, può contare sull’intero gruppo, con i rientri importanti di Cappello e Bonanno, due frecce in più nell’arciere dello staff che potrà contare anche su due nomi nuovi come Torregrossa e Spadaro, quest’ultimo promosso in prima squadra dopo esser cresciuto nel settore giovanile nella società Airone.

Vediamo dunque l’elenco dei convocati per la sfida al Giarre, Domenica 21 Settembre ore 15:30 al Vincenzo Barone:

Portieri: Romano, Calabrese

Difensori: Mallia, Missoud, Brugaletta N., Brugaletta S., Spadaro, Sangarè, Intzidis, Mbaye.

Centrocampisti: Bonaccorso, Valenca, Incatasciato, Maimone, Sessa, Asero, Misseri, Cappello.

Attaccanti: Belluso, Savasta, Torregrossa, Bonanno.

