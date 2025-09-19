  • 19 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 19 Settembre 2025 -
Politica | Vittoria

Vittoria. Sopralluogo dell’assessore Nicastro alla ex piscina comunale Nannino Terranova

Continua il recupero della storica struttura
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 19 settembre 2025 – Passi concreti verso la rinascita della storica piscina comunale “Nannino Terranova” di Vittoria. L’assessore comunale ai Lavori pubblici, Giuseppe Nicastro, ha effettuato un sopralluogo presso l’impianto, simbolo dello sport cittadino e palestra di grandi atleti come il campione Luca Marin. Un luogo caro a generazioni di vittoriesi che, per troppo tempo, è rimasto in stato di abbandono e incuria, complice la mancanza di interventi da parte delle precedenti amministrazioni.

“Restituiremo dignità e funzione a un bene che rappresenta la memoria sportiva e sociale della nostra comunità” ha dichiarato l’assessore Nicastro durante la visita. “Non possiamo più permetterci di vedere la nostra piscina in queste condizioni. L’impegno dell’amministrazione guidata dal sindaco Aiello è massimo: stiamo trasformando le parole in fatti concreti, rispondendo così anche alle critiche di chi, in passato, ha lasciato questa struttura nel degrado”.

Grazie a un finanziamento Pnrr di 1,5 milioni di euro, i lavori di recupero sono già stati avviati e proseguono spediti. Le opere in corso riguardano la messa in sicurezza dell’edificio, il ripristino della copertura, l’efficientamento energetico e la manutenzione delle pareti e degli impianti tecnici. Interventi fondamentali non solo per riportare la piscina all’antico splendore, ma anche per garantire standard di sicurezza e sostenibilità adeguati alle esigenze attuali. “Abbiamo trovato una situazione difficile, ma da subito ci siamo rimboccati le maniche” ha aggiunto Nicastro. “Chiarisco che questo intervento non garantirà ancora la piena funzionalità dell’impianto perché poi occorre garantire il ripristino completo della vasca e non solo. Intanto, però, è un primo importante passo quello che si sta compiendo in attesa di capire quali altri percorsi effettuare per ripristinare appieno la piscina. Ringrazio il sindaco Aiello per la fiducia e la visione condivisa, così come gli uffici comunali che stanno lavorando con dedizione e competenza. La sinergia fra amministrazione e tecnici è il vero motore di questa rinascita. Ai cittadini diciamo che ogni passo è frutto di impegno, trasparenza e responsabilità”.

L’obiettivo dichiarato dell’amministrazione è quello di restituire al più presto la piscina alla città, creando un punto di riferimento per lo sport, l’aggregazione e la crescita dei giovani. “Non ci lasciamo scoraggiare da chi critica senza proporre. La risposta migliore sono i fatti: la piscina Nannino Terranova tornerà a vivere, con la forza del lavoro e della passione di chi crede nel futuro di Vittoria” ha concluso l’assessore.

577171
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube