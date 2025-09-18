  • 18 Settembre 2025 -
  • 18 Settembre 2025 -
Ispica | Spettacolo

Ispica. Mamma e figlio nel cast di “Io Canto” Family su Canale 5

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

ISPICA, 18 Settembre 2025 – Anche una mamma ispicese assieme a suo figlio nel cast di “Io canto” Family su Canale 5. Si tratta di Maria Cristina Cassibba assieme a suo figlio Samuele Denaro. Il programma, condotto da Michelle Hunziker, prevede 4 squadre composte dai “capitani” Serena Brancale, Giusy Ferreri, Ermal Meta e Sal Da Vinci. I giudici che valuteranno le varie esibizioni sono invece Patty Pravo e Noemi.
Samuele Denaro, 13 anni, di cui si dice un gran bene dal punto di vista artistico, è nel prestigioso team di Peppe Mavilla, musicista e autore, con anni di carriera alle spalle, scopritore di molti talenti iblei (e non) che hanno spiccato le ali nel meraviglioso mondo della musica e del bel canto. Maria Cristina Cassibba, la mamma di Samuele, ha cantato per tanti anni in ambiti ecclesiastici salvo poi dedicarsi alla famiglia ma con quell’amore verso il canto che non è mai stato soffocato ma che, anzi, grazie a questa nuova esperienza, è tornato prepotentemente a galla.
I due hanno superato molte selezioni prima di accedere alla fase finale che conta 24 coppie. Obiettivo dichiarato: mettere in mostra il proprio talento canoro e condividere con il pubblico le loro storie.
Il montepremi del talent è ricco. Il vincitore si porterà a casa 50mila euro. Lo scopo del programma, oltre a mettere in luce talenti non ancora noti nel panorama musicale, sarà quello di evidenziare il legame che unisce molte famiglie italiane che coltivano insieme la passione per la musica. I concorrenti potranno contare anche sulla band del Maestro Valeriano Chiaravalle il quale accompagnerà le loro performance dal vivo. La direzione artistica, invece, è stata affidata a Roberto Cenci. L’appuntamento è per ogni martedì, alle ore 21:30 circa, su Canale5.

577140
© Riproduzione riservata

