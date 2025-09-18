Dipasquale(PD): “Treni inadeguati e tratta Caltanissetta-Siracusa di nuovo chiusa: il Governo regionale dia risposte immediate”

Palermo, 18 settembre 2025 – Il deputato regionale del Partito Democratico, Nello Dipasquale, ha presentato all’Assemblea Regionale Siciliana un’interrogazione parlamentare rivolta all’Assessorato alle Infrastrutture e al Presidente Schifani per chiedere chiarimenti e interventi urgenti sulla vicenda della tratta ferroviaria Caltanissetta-Siracusa, chiusa nuovamente dopo pochi mesi dalla riapertura a seguito di lavori di ammodernamento.

“La tratta – spiega Dipasquale – è rimasta chiusa per ben nove mesi a causa dei lavori, poi riaperta solo sette mesi fa e oggi di nuovo sospesa, con treni sostituiti da bus. Una situazione paradossale che sta creando gravi disagi ai cittadini e ai turisti, soprattutto in una provincia come Ragusa, già penalizzata sul fronte della mobilità”.

Il parlamentare dem punta il dito contro la scelta dei nuovi convogli “Blues”, acquistati anche grazie a fondi europei (PO FESR Sicilia e PNRR), che si stanno rivelando inadatti alla linea:

“Questi treni, molto più lunghi e pesanti delle vecchie littorine, hanno mostrato sin da subito un consumo anomalo dei ‘bordini’ delle ruote. Ciò ha imposto interventi in officina e l’interruzione del servizio ferroviario, con corse sostituite da autobus. Nonostante i lavori e gli investimenti, la linea resta di fatto inutilizzabile”.

Nell’interrogazione, Dipasquale chiede al Governo regionale di chiarire perché siano stati acquistati mezzi non idonei e quali soluzioni concrete intenda adottare per ripristinare con urgenza la tratta, restituendo al territorio un collegamento ferroviario stabile ed efficiente.

“Non possiamo accettare – dichiara in conclusione – che la Sicilia continui a subire scelte sbagliate e sprechi di risorse pubbliche. Il diritto alla mobilità dei cittadini va garantito e servono risposte immediate, non rinvii continui”.

Salva