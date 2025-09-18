  • 18 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 18 Settembre 2025 -
Politica regionale

Dipasquale(PD): “Treni inadeguati e tratta Caltanissetta-Siracusa di nuovo chiusa: il Governo regionale dia risposte immediate”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Palermo, 18 settembre 2025 – Il deputato regionale del Partito Democratico, Nello Dipasquale, ha presentato all’Assemblea Regionale Siciliana un’interrogazione parlamentare rivolta all’Assessorato alle Infrastrutture e al Presidente Schifani per chiedere chiarimenti e interventi urgenti sulla vicenda della tratta ferroviaria Caltanissetta-Siracusa, chiusa nuovamente dopo pochi mesi dalla riapertura a seguito di lavori di ammodernamento.
“La tratta – spiega Dipasquale – è rimasta chiusa per ben nove mesi a causa dei lavori, poi riaperta solo sette mesi fa e oggi di nuovo sospesa, con treni sostituiti da bus. Una situazione paradossale che sta creando gravi disagi ai cittadini e ai turisti, soprattutto in una provincia come Ragusa, già penalizzata sul fronte della mobilità”.
Il parlamentare dem punta il dito contro la scelta dei nuovi convogli “Blues”, acquistati anche grazie a fondi europei (PO FESR Sicilia e PNRR), che si stanno rivelando inadatti alla linea:
“Questi treni, molto più lunghi e pesanti delle vecchie littorine, hanno mostrato sin da subito un consumo anomalo dei ‘bordini’ delle ruote. Ciò ha imposto interventi in officina e l’interruzione del servizio ferroviario, con corse sostituite da autobus. Nonostante i lavori e gli investimenti, la linea resta di fatto inutilizzabile”.
Nell’interrogazione, Dipasquale chiede al Governo regionale di chiarire perché siano stati acquistati mezzi non idonei e quali soluzioni concrete intenda adottare per ripristinare con urgenza la tratta, restituendo al territorio un collegamento ferroviario stabile ed efficiente.
“Non possiamo accettare – dichiara in conclusione – che la Sicilia continui a subire scelte sbagliate e sprechi di risorse pubbliche. Il diritto alla mobilità dei cittadini va garantito e servono risposte immediate, non rinvii continui”.

577070
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube