Cronaca | Ispica | News in primo piano

Tragedia in Tanzania. Anche Ispica piange quattro suore missionarie morte in un incidente

Tempo di lettura: 2 minuti

ISPICA, 17 Settembre 2025 – È stata una notizia che ha scosso nel profondo la Diocesi di Noto e l’intera comunità nazionale: la tragica scomparsa di quattro suore della Congregazione delle Carmelitane Missionarie di Santa Teresa del Bambin Gesù, insieme all’autista che le accompagnava. A dare il triste annuncio è stato il Vescovo di Noto, Monsignor Rumeo, che ha espresso il proprio cordoglio e la vicinanza alla congregazione fondata da Maria Crocifissa Curcio.

Le religiose, che si trovavano in missione in Tanzania, hanno perso la vita in un terribile incidente stradale. Una notizia che ha trovato ampio risalto su tantissimi quotidiani, nazionali e non, a riprova della gravità dell’evento e del profondo dolore che ha suscitato.

Tra le vittime si piange in modo particolare la perdita di Suor Maria Nerina De Simone. La suora, originaria di Castellammare di Stabia, aveva vissuto per diversi anni a Ispica, lasciando un ricordo indelebile nella comunità locale. La sua scomparsa ha toccato profondamente quanti l’hanno conosciuta e apprezzata per il suo spirito missionario e la sua dedizione.

La comunità di Ispica e l’intera Diocesi di Noto si stringono attorno alla congregazione in questo momento di grande lutto. Il pensiero di tutti va a queste suore, donne coraggiose che hanno dedicato la loro vita a costruire un mondo di pace e di speranza. La loro eredità di fede e impegno rimarrà un faro per tutti coloro che credono in un mondo migliore.

© Riproduzione riservata

