“Radice – Cresci Qui” fa tappa a Monterosso Almo

Monterosso Almo, 17 settembre 2025 – Il progetto “Radice – Cresci Qui” arriva a Monterosso Almo giovedì 18 settembre, con un appuntamento dedicato alla comunità e alle nuove idee imprenditoriali.

L’incontro si terrà presso la Biblioteca Comunale “Giorgio La Pira”, in via Roma 220, alle ore 17,30. Durante la serata verranno proposti i “Racconti di Restanza”, realizzati in collaborazione con le parrocchie di Monterosso Almo, per dare voce a storie di chi sceglie di restare e costruire il proprio futuro nel territorio. Il progetto mira a valorizzare le radici locali e a sostenere chi desidera investire energie e creatività in iniziative imprenditoriali. Un’occasione non solo per ascoltare esperienze significative, ma anche per condividere i propri sogni: “Hai un sogno imprenditoriale? Raccontacelo!” è infatti l’invito lanciato a tutti i partecipanti.

Salva