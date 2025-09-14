Eccellenza B. Modica Calcio torna con un pareggio da Viagrande. L’Atletico fallisce un rigore

ATLETICO CATANIA 1

MODICA 1

Atletico Catania 1994: Irusta, Godino, Grasso (78’ Viegas), Triolo, Sanfilippo (69’ Tosto) Gomes, Panebianco, Randis (87’ Riccobono), Anastasio, Lorefice (75’ Rossomando), Garofalo (69’ Massarelli M). Panchina: D’Agata, Massarelli F, Rossomando, Massarelli M, Viegas, Tosto, Miano, Riccobono, Catania. Allenatore: Angelo Galfano.

Modica Calcio: Romano, Bonaccorso (80’ Missud), Valenca, Maimone (78’ Misseri), Sessa, Asero, Belluso (50’ Brugaletta S.), Savasta (87’ Incatasciato), Mallia (50’ Ventura), Sangarè, Intzidis. Panchina: Calabrese, Incatasciato, Brugaletta N, Misseri, Missud, Brugaletta S, Ventura, Curulla, Mbaye. Allenatore: Filippo Raciti

Marcatori: 39’ pt Belluso (M), 61’ Grasso (A)

Ammoniti: Gomes, Randis (A), Bonaccorso, Sangarè, Valenca (M)

VIAGRANDE, 14 Settembre 2024 – Esordio con un pareggio per il Modica Calcio a Viagrande, contro l’Atletico Catania, al termine di una partita a tratti nervosa. L’undici di Raciti passa nel primo tempo, al 39′, con Belluso e allo scadere rischia il pari per via di un calcio di rigore accordato dall’arbitro agli etnei. Fortuna ha voluto che Romano sia riuscito a parare. Nella ripresa i modicani arretrano il baricentro e l’Atletico ne approfitta al 16′ con Grasso che trova il pari.

Arriva un pari nella prima uscita stagionale del Modica Calcio, una gara tosta giocata in un campo difficile, specie per essere la prima di campionato, dove le gambe sono ancora pesanti e ogni squadra è alla ricerca della sua identità.

Primo tempo di grande atletismo tra le due formazioni che non perdono l’occasione per lottare su ogni pallone alla ricerca di spazi buoni per far male agli avversari. Le due squadre non si risparmiano ed evitano ai tifosi negli spalti la classica fase di studio, cercando sempre di trovare un gol. Modica molto propositivo, che vede il gioco svilupparsi più sulla destra, pur trovando le migliori occasioni partendo dalla fascia sinistra con Asero e Sangarè a farla da padrona. Proprio Asero al 33’ mette un pallone ottimo in mezzo per Savasta che a botta sicura si vede respingere un buon tiro dalla difesa casalinga. Al 39’ ancora scatto di Asero che mette in mezzo un buon pallone rinviato corto dalla difesa, Belluso raccoglie e piazza all’angolino portando in vantaggio i suoi. Al 44’ c’è tempo per un fallo in area modicana, l’arbitro fischia e indica il dischetto, la sfida tra Randis e Romano finisce con quest’ultimo che si supera e mantiene in vantaggio i suoi. Al 46’ c’è ancora tempo per un tiro di Savasta da buona posizione che si spegne a lato.

Nella ripresa il Modica perde Belluso e Mallia per infortunio e davanti inizia a sentire la mancanza di fantasia, con il solo Savasta a dover guidare il reparto avanzato. L’Atletico Catania esce e prova a trovare corridoi giusti per far male, al 16’ un cross in mezzo trova pronto Grasso a metterla dentro per l’1-1 con la difesa distratta da un fallo dubbio su Valenca. Pochi minuti più tardi ancora un’occasione per i padroni di casa che volano sulle ali dell’entusiasmo e vanno vicini al gol con Sanfilippo che si vede vietare la gioia del gol da uno strepitoso Romano. Modica distratto dalle provocazioni dei padroni di casa e dal nervosismo che però torna subito in gara al 27’ con Savasta che sfiora l’incrocio dei pali di testa. Dopo un minuto ancora Atletico con Panebianco in avanti, ancora una volta è Romano a dire di no ai padroni di casa. Sul finale è il Modica a fare la partita con i catanesi che sembrano accontentarsi di un pareggio che alla fine arriva.

Punto importante, che lascia qualche rimorso ma dimostra che la strada intrapresa è quella giusta, in una stagione che si prospetta difficile ma che vede la formazione guidata da Raciti pronta a dare battaglia su tutti i campi.

RISULTATI 1^ GIORNATA

Atletico Catania – Modica Calcio 1 – 1

Giarre – Leonxibet 1 – 1

Nebros – Leonzio 1 – 2

Rosmarino – Vittoria 2 – 1

Palazzolo – Gioiosa 0 – 3

Mazzarrone – Acquadolcese 2 – 0

Avola – Messana 0 – 0

Melilli – Niscemi 2 – 1

