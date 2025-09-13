Al via il 1° Trofeo SPOT, il Triathlon Olimpico tra Pozzallo e Modica

Pozzallo/Modica, 13 Settembre 2025 – Sport, mare e territorio si fondono in un evento unico nel suo genere. Domenica 21 settembre 2025 si terrà il 1° Trofeo SPOT – Triathlon Olimpico Pozzallo-Modica, un appuntamento che promette di posizionare la Sicilia sud-orientale sulla mappa del triathlon nazionale.

Il percorso, studiato per unire lo sport alla bellezza paesaggistica, si snoda tra due città simbolo del Barocco e del Mediterraneo. Gli atleti affronteranno 1.500 metri di nuoto nella suggestiva spiaggia di Raganzino a Pozzallo, seguiti da 40 km in bicicletta attraverso la zona industriale di Modica, cuore produttivo della zona. L’ultima fase, una corsa di 10 km, si svolgerà sul lungomare Raganzino, passando per i principali monumenti cittadini fino al traguardo a Largo Vespri Siciliani, dove sarà allestito un villaggio gara.

L’evento è reso possibile grazie al sostegno del Main Sponsor SPOT e di numerose aziende locali che hanno creduto in un progetto capace di unire sport, turismo e valorizzazione del territorio.

“Il nostro obiettivo è dare vita a un evento che porti questa bellissima zona sud della Sicilia al centro del panorama regionale e nazionale del triathlon,” ha spiegato Carlo Blandino, Presidente dell’ASD Triathlon Mothycense. “Vogliamo offrire agli atleti un’esperienza sportiva di altissimo livello in un contesto naturale e culturale straordinario.”

La manifestazione, inserita nel calendario ufficiale della FITri (Federazione Italiana Triathlon), attirerà atleti da tutta Italia e dall’estero, contribuendo a promuovere il territorio

