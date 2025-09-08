Modica al fianco della Global Sumud Flotilla per la pace in Palestina

Modica, 8 settembre 2025 – Un messaggio di solidarietà e speranza è stato lanciato da Modica domenica scorsa, quando l’Associazione Piero Iemmolo ha sventolato la bandiera dello Stato di Palestina dalla terrazza del Pizzo. L’iniziativa vuole esprimere sostegno alla Global Sumud Flotilla, una missione umanitaria composta da circa cinquanta imbarcazioni a vela che salperà dalle coste siciliane con rotta verso Gaza.

L’obiettivo della Flotilla è quello di forzare il blocco navale israeliano che da anni impedisce l’accesso via mare alla Striscia di Gaza. Le imbarcazioni porteranno beni di prima necessità, come cibo, acqua e medicine, a una popolazione stremata dalla carestia e dai bombardamenti, dopo 700 giorni di un conflitto che molti definiscono una grave violazione del diritto internazionale e dei principi di umanità. L’azione, promossa da semplici cittadini, intende colmare il vuoto lasciato dall’inerzia della politica internazionale, e in particolare di quella europea, di fronte a quella che viene definita un’operazione di genocidio.

La Flotilla non è solo un’iniziativa di aiuto materiale, ma ha un forte valore simbolico. È un gesto che si contrappone alla politica tradizionale, proponendo un’azione comunitaria e nonviolenta ispirata ai principi democratici. Il movimento è spontaneo, nato dal basso, e rappresenta una “scommessa” sull’umanità, come ha sottolineato l’arcivescovo di Palermo, don Corrado Lorefice, presidente onorario dell’Associazione Piero Iemmolo.

Nel suo messaggio alla conferenza stampa di presentazione della missione, tenutasi in Senato lo scorso 3 settembre, don Lorefice ha richiamato le grandi marce nonviolente di figure storiche come il Mahatma Gandhi e Martin Luther King. “La pace va osata,” ha detto, citando don Tonino Bello. Egli ha lodato l’iniziativa come un atto di interposizione, “lo schieramento di corpi inermi sul fronte dei belligeranti,” come “principio e pensiero di un mondo nuovo.”

L’Arcivescovo ha condannato l’attentato del 7 ottobre e ogni forma di antisemitismo, ma ha anche espresso forte preoccupazione per la reazione dell’estrema destra israeliana, che ha trasformato l’azione in un “progetto dichiarato di genocidio e di deportazione della popolazione palestinese.” Ha concluso il suo appello affermando che, al di là delle appartenenze politiche, siamo chiamati a rimanere “fedeli al senso dell’umano” e che “è l’umanità a essere in gioco simbolicamente a Gaza.”

Per queste ragioni, dalla collina del Pizzo a Modica, sventola una bandiera che non è solo un simbolo politico, ma un vessillo di pace, riconciliazione e speranza.

