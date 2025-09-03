Suor Monia Alfieri bacchetta la Schlein: “Anche genitori Pd e 5S le scelgono per i figli”

Ho letto il il dibattito pubblicato su Il Secolo d’Italia tra la leader del Partito Democratico, Elly Schlein, e Suor Anna Monia Alfieri, esperta di politiche scolastiche, riguardo alla scuola paritaria in Italia. L’autrice si schiera a favore delle tesi di Suor Alfieri, accusando la Schlein di travisare le parole della premier Meloni e di aderire a un’ideologia che danneggia il sistema educativo.
Analizzando i contenuti, credo che i punti chiave della diatriba siano diversi. Suor Alfieri contesta l’affermazione della Schlein secondo cui la premier Giorgia Meloni vorrebbe difendere la “scuola privata”. La religiosa sostiene che la premier abbia, invece, dichiarato di voler garantire il diritto di scelta ai genitori italiani, come sancito dalla Costituzione. L’articolo evidenzia come tale posizione, invece di dividere, dovrebbe unire le forze politiche.
- La contraddizione del PD: viene ricordato che la Legge 62/2000, che ha istituito il sistema pubblico di istruzione (articolato in scuola statale e scuola paritaria), è stata firmata da Luigi Berlinguer, esponente di spicco del Partito Democratico. L’articolo usa questo fatto per sottolineare una contraddizione interna al partito.
- L’accusa di segregazione sociale: Suor Alfieri teme che la retorica del PD contro la scuola paritaria porti a una segregazione sociale, in cui solo i più abbienti possono permettersi le rette, mentre la scuola statale rischia di implodere per la mancanza di risorse. Questo, secondo l’articolo, trasforma la scuola paritaria in un privilegio per pochi, anziché un’alternativa accessibile a tutti.
- L’appello finale: l’articolo si chiude con un appello di Suor Alfieri alla Schlein, invitandola a “riflettere sul tema della scuola” e ad abbandonare le logiche ideologiche per il bene dell’istruzione pubblica in tutte le sue forme.
- Insomma, una suora che ha coraggio su un tema delicato riguardante la scelta educativa. Dimostra competenza e onestà intellettuale.
