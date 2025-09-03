  • 4 Settembre 2025 -
Modica | Sport

Real Modica, al via la nuova stagione calcistica: grande entusiasmo per l’affiliazione al Catania FC

Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 3 settembre 2025 – È iniziata ufficialmente la nuova stagione della Scuola Calcio Real Modica, con un open day di successo che si è tenuto presso i campetti di Sportmania. L’evento ha visto la partecipazione del direttore del Catania FC, Teo Coppola, e di parte dello staff tecnico modicano, a testimonianza del forte legame che unisce le due società, affiliate per il secondo anno consecutivo.

A partire da metà settembre, i circa 300 tesserati tra bambini e ragazzi inizieranno a indossare ufficialmente i colori del Catania FC, pronti a scendere in campo per i campionati federali e non solo. A guidare i giovani atleti ci sarà uno staff preparato e appassionato, sotto la supervisione di mister Ciccio Di Rosa, che torna alla base dopo un’esperienza biennale nel settore giovanile del club etneo.

“È sempre bello ripartire con il sorriso di tanti bambini e ragazzi con il sogno di giocare a calcio”, ha dichiarato il presidente Stefano Di Rosa, entusiasta per questa ottava stagione che si preannuncia ricca di soddisfazioni. L’affiliazione al Catania FC rappresenta un’opportunità di crescita importante per la giovane società, che continua a puntare sulla formazione e la valorizzazione dei talenti del territorio.

