Vittoriese nascondeva marijuana in casa e nel suo esercizio commerciale: i Carabinieri lo arrestano

Scoglitti(Vittoria), 01 Settembre 2025 – Un giovane di 22 anni, residente a Vittoria, è stato arrestato dai Carabinieri di Scoglitti con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione, condotta in collaborazione con lo Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia e il Nucleo Cinofili di Nicolosi, ha portato alla scoperta di droga sia nell’abitazione che nel negozio del ragazzo.

Durante una perquisizione mirata nella sua abitazione, i militari hanno rinvenuto, nel garage, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e una quantità di marijuana. La scoperta ha spinto i Carabinieri a estendere il controllo anche all’esercizio commerciale gestito dal 22enne, dove è stata trovata ulteriore sostanza stupefacente.

Complessivamente, sono stati sequestrati circa 83 grammi di marijuana, oltre agli strumenti per la pesatura e il confezionamento. Secondo gli investigatori, la quantità e il materiale trovato escludono l’uso personale, facendo ipotizzare la finalità di spaccio.

Dopo le formalità di rito, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa di ulteriori provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Si ricorda che, come da prassi, l’indagato è da considerarsi innocente fino a una sentenza definitiva.

Salva