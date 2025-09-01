Dimissioni Falla. Buscema(Iv): “L’autunno caldo a Scicli è iniziato prima del previsto”

Scicli – A seguito delle recenti dimissioni dell’assessore Gianni Falla dalla Giunta municipale guidata dal sindaco Mario Marino, la consigliera comunale di Italia Viva, Marianna Buscema, ha fatto alcune riflessioni riguardanti l’attuale scenario politico della città. “La stagione politica autunnale di Scicli non ha tardato a manifestarsi con eventi significativi” dichiara la consigliera Buscema. “Come avevo anticipato, subito dopo la pausa estiva sarebbero accaduti cambiamenti rilevanti. Il primo di questi è rappresentato proprio dalle dimissioni dell’ormai ex assessore Gianni Falla, che per tre anni ha collaborato strettamente il sindaco Marino”. Le dimissioni, ufficialmente motivate da ragioni di carattere personale, lasciano spazio a riflessioni più ampie sul contesto politico cittadino. “Quando si fa politica – prosegue la consigliera – è noto che dietro una decisione apparentemente personale si celano spesso profonde valutazioni politiche. Tali riflessioni riguardano la tenuta dell’amministrazione, le condizioni di operatività garantite agli assessori e, più in generale, l’efficienza del governo cittadino”.

In vista del prossimo Consiglio comunale, previsto per domani, 2 settembre, la consigliera Buscema sottolinea la rilevanza delle tematiche che saranno affrontate: “Sarà un consiglio particolarmente significativo, con all’ordine del giorno non solo l’analisi della situazione politica, ma anche numerose mozioni e interrogazioni presentate dai vari consiglieri. Sarà l’occasione per discutere questioni di reale interesse per la città, che sta vivendo una fase di rallentamento amministrativo evidente”. La consigliera conclude esprimendo preoccupazione per le recenti dinamiche politiche locali: “I frequenti cambi di schieramento e le energie dissipate in diatribe interne non giovano al benessere della nostra comunità. Scicli ha bisogno di un serio cambio di passo. Durante il prossimo consiglio comunale del 2 settembre ci sarà certamente spazio per un ampio approfondimento di natura politica dove, speriamo, possa essere fatto un minimo di chiarimento sull’ultima vicenda”.

Salva