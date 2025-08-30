  • 30 Agosto 2025 -
Politica | Scicli

Scicli, Fase Due. Nuova scuola Lipparini Miccichè, pubblicato il bando europeo

Un atto amministrativo di portata storica
Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli – Nuova facciata, nuovo edificio. È iniziata la Fase Due.
Un atto amministrativo di portata storica è stato esitato ieri per riscrivere la storia della scuola media “Lipparini-Miccichè” dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Dantoni” in piazza Italia.
Il CUC, la centrale unica di committenza, di Comiso ha pubblicato il bando europeo per la progettazione relativa all’adeguamento sismico e architettonico, nonché alla diagnosi sismica ed energetica dell’edificio, nell’ambito del Programma FSC 2021/2027 – Del. Cipess n. 25/2023.
Si tratta di una procedura di gara aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, un passaggio fondamentale per avviare il percorso che porterà la scuola ad avere una struttura sicura, moderna ed efficiente.

A darne notizia il sindaco di Scicli Mario Marino e l’assessore Enzo Giannone.

I tempi

L’appalto sarà aggiudicato entro il 2025.

Il progetto

Qui i link dove consultare il progetto:

Comune di Scicli: https://www.comune.scicli.rg.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/29015

I lavori già iniziati

In atto sono in corso i lavori alla scuola Micciché di corso Mazzini per adeguare e riammodernare l’edificio che ospiterà ben 12 aule. Tra gli interventi previsti anche l’installazione dell’ascensore e della scala antincendio. Qui saranno realizzati i nuovi bagni per alunni e docenti. I lavori saranno ultimati a breve e sono parte del finanziamento per un importo totale di 8 milioni 993 mila euro, il più grande finanziamento in Sicilia per l’ammodernamento di una scuola.

L’edificio Miccichè, denominato “edificio tampone”, ospiterà gli studenti durante tutto il periodo di realizzazione dei lavori di adeguamento sismico e di ricostruzione della facciata della scuola prospiciente piazza Italia.

L’amministrazione comunale ringrazia chi ha creduto e lavorato con impegno a questo progetto: l’ing. Andrea Pisani, che ha seguito con dedizione l’intero iter, l’Assessore regionale Mimmo Turano e l’On. Nino Minardo per il costante sostegno.

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

