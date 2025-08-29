Incidente stradale sulla Ispica-Modica: scontro tra due auto, traffico in tilt

ISPICA, 29 Agosto 2025 – Scontro semi-frontale nel pomeriggio di oggi sulla strada statale 115, nel tratto che collega Ispica e Modica. L’incidente ha coinvolto una Citroen C3 e una Ford Fiesta, in prossimità di una serie di curve a gomito.

L’impatto ha bloccato il traffico in entrambe le direzioni, creando disagi e lunghe code. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per gestire la viabilità, deviando il flusso veicolare su percorsi alternativi.

Non sono ancora state rese note le condizioni dei conducenti, ma l’incidente ha richiesto l’intervento dei soccorsi. La situazione del traffico è tornata alla normalità solo dopo che i mezzi sono stati rimossi e la carreggiata è stata messa in sicurezza.

foto Ivan Sortino

