Attualità | Ragusa

Ragusa. Mensa Scolastica: da oggi sono aperte le iscrizioni per il nuovo anno scolastico

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa – Giorni di lavoro per gli uffici comunali preposti all’avvio del nuovo anno scolastico 2025-2026. Da oggi, 25 agosto, si apriranno infatti le iscrizioni per il servizio di mensa scolastica del Comune di Ragusa.
In collaborazione con il gestore del servizio di refezione Siristora/GranMenù, come ogni anno sarà possibile iscriversi al Servizio di Mensa scolastica on-line tramite il portale del Comune di Ragusa con tariffe invariate rispetto allo scorso anno scolastico, secondo la fascia ISEE di riferimento. Il servizio mensa partirà dal 1° Ottobre.
“Il servizio di refezione scolastica – spiega l’assessore alla Pubblica Istruzione, Catia Pasta – è un servizio di qualità, con prodotti a km0, filiera corta e la presenza di prodotti biologici in quantità. Un servizio a valenza sociale con il quale, oltre all’educazione alimentare, si promuove l’educazione al gusto, alla stagionalità e alle tipicità del territorio ibleo, con pasti che riportano alle tradizioni culinarie. Non a caso vengono proposti menù speciali in occasione delle festività, utili a mantenere viva la tradizione.
Saranno diverse le implementazioni previste per il prossimo anno scolastico.
A seguito di incontri tra il Comune, la ditta fornitrice del servizio ed i rappresentanti dei genitori e del corpo docente, la merenda sarà somministrata esclusivamente agli alunni della scuola primaria, con dei cambiamenti concordati con gli stessi.
Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, al fine di garantire comunque una soluzione adeguata e funzionale alle attività, verrà fornita una scorta di crakers o simili da utilizzare all’occorrenza secondo necessità.
Inoltre si è deciso, su impulso dell’Amministrazione comunale, di inserire nell’app per le famiglie, consigli per una dieta alimentare a casa in continuità con i pasti usufruiti con il servizio di mensa scolastica e con l’inserimento del menù completo settimanale per i bambini con diete speciali per celiaci, intolleranti al lattosio o altre allergie alimentari comuni. Per i bambini con allergie multiple o situazioni complesse verranno invece realizzate delle diete specifiche secondo quanto dichiarato nelle esigenze nutrizionali comunicate da parte dei genitori.
Si attiverà inoltre la Commissione mensa, dove gli istituti comprensivi dovranno indicare i rappresentanti dei genitori e del corpo docente per ogni istituto, che andranno a formare la commissione insieme ad un rappresentante comunale.
La commissione avrà la possibilità di verificare la qualità del servizio e dei pasti nei luoghi scolastici e nella sede di produzione, nonché di relazionarsi con l’ente comunale per apportare eventuali migliorie. Crediamo fortemente nella collaborazione tra famiglia, scuola, amministrazione e ditta fornitrice del servizio, che ringrazio per la grande disponibilità.
Chiudiamo infine con una buona notizia: la presenza di una ampia percentuale di prodotti biologici ci ha consentito di poter partecipare al bando per le mense scolastiche biologiche e di essere tra i 4 Comuni siciliani beneficiari, secondi dopo Palermo per numero di pasti erogati.
Il provvedimento, di cui è attesa la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, definisce la distribuzione delle risorse a favore delle amministrazioni locali, con l’obiettivo di ridurre i costi a carico delle famiglie: sulla base delle ripartizioni previste, Ragusa sarebbe beneficiaria di un contributo per l’abbattimento dei costi pari a circa 235.000 €”.

L’iscrizione al servizio di mensa scolastica va fatta esclusivamente on-line collegandosi al link: https://www4.eticasoluzioni.com/ragusaportalegen/

© Riproduzione riservata

