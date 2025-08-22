  • 22 Agosto 2025 -
Monterosso Almo | Politica

Monterosso Almo avrà il Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari

Tempo di lettura: 2 minuti

Monterosso Almo – Una notizia attesa da tempo diventa finalmente realtà. Il borgo Monterosso sarà sede di un Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari. Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa ha infatti espresso parere favorevole all’avvio delle procedure necessarie per l’istituzione della nuova sede operativa. “Si tratta di un passo importante – afferma il sindaco Salvatore Pagano – , frutto di un lungo lavoro di interlocuzione istituzionale, che permetterà al territorio montano di contare su un presidio operativo dedicato. Una conquista che segna un rafforzamento concreto della sicurezza per la comunità e per l’intera area circostante”.
Accanto a questo traguardo, è stato evidenziato il ruolo prezioso e instancabile del gruppo comunale di Protezione Civile di Monterosso Almo i “Rangers Europa “. Negli ultimi anni infatti , i volontari hanno garantito sicurezza, prevenzione e tempestività negli interventi in situazioni di emergenza, diventando un punto di riferimento costante per la cittadinanza.
Con la decretazione della Direzione Regionale, Monterosso Almo potrà finalmente contare su una struttura stabile e qualificata, capace di rispondere con maggiore prontezza ed efficienza alle necessità della comunità locale e delle aree montane limitrofe. Un traguardo che segna un rafforzamento significativo del sistema di protezione del territorio.

© Riproduzione riservata

